La CBS censura el discurs contra Trump de Robert De Niro

Aquest passat diumenge es va celebrar la 72a edició dels Premis Tony, considerats els Oscars del teatre als Estats Units. Malgrat no trobar-se entre els guardonats, el veterà actor Robert De Niro es va convertir en el gran protagonista de la vetllada. L'intèrpret va pujar a l'escenari per presentar l'actuació de Bruce Springsteen i va aprofitar un cop més per mostrar públicament el seu rebuig al president Donald Trump. No obstant això, els espectadors a casa no van poder sentir les crítiques pronunciades per De Niro, ja que van ser eliminades de la retransmissió.

«Només vull dir una cosa», va dir De Niro. «Que et fotin Trump». Entre els aplaudiments del públic, l'actor va aixecar dos punys i va continuar carregant contra el president. «Ja no és 'A baix Trump'. És 'Que et fotin, Trump'». Sense donar més detalls, l'intèrpret va passar immediatament després a presentar l'actuació del músic Bruce Springsteen. «Bruce, tu pots sacsejar aquest lloc com ningú. I, més important en aquests temps incerts, tu sacseges el vot, lluitant sempre per la veritat, la transparència i la integritat del govern. I, noi, com ara ens fa falta» va dir, novament atacant d'una manera menys agressiva el president nord-americà.

CBS va confirmar que De Niro no va seguir el guió, i que aquesta part de la cerimònia no es va transmetre. Des de la CBS Program Practices supervisen la programació en viu i poden eliminar completament l'àudio de la transmissió. «Els comentaris de De Niro van ser improvisats i inesperats. El llenguatge ofensiu va ser eliminat de la transmissió», va dir la cadena en un comunicat.

La cadena nord-americana va substituir les ofensives paraules per xiulets, de manera que els televidents no van poder sentir les crítiques de l'actor contra el polèmic president dels Estats Units, però la versió emesa a la sala de premsa no va ser censurada, de manera que van ser molts els guardonats interrogats sobre la polèmica.

No és el primer cop que el protagonista de pel·lícules com Toro Salvatge carrega amb duresa contra el president, a qui el 2016 va titllar de «porc», «gos» i el va considerar «descaradament estúpid», afegint que li «encantaria donar-li un cop de puny».