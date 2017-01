Sobrino no va convocat a la Copa i la seva sortida de Vitòria s´accelera

Un sol partit de lliga (11 minuts) i un parell de Copa del Rei (113 minuts). Aquest és el trist balanç de Rubén Sobrino amb l´Alabès. El davanter, cedit pel Manchester City, va acceptar la proposta d´anar a Vitòria amb ganes de debutar a Primera i guanyar-se un lloc a l´equip, però uns mesos després d´arribar-hi, les coses no li han sortit, ni de bon tros, com li agradaria. Fins al punt, que la seva sortida s´acosta a passos de gegant. Ja no només perquè hi hagi un munt d´equips interessats, entre ells el Girona, sinó perquè el propi Alabès sembla que no hi posarà cap obstacle perquè el manxec faci les maletes.

Queda ben clar després de veure que Sobrino no va anar ni convocat per al partit de la Copa del Rei que l´Alabès va jugar ahir a la nit al camp del Deportivo de la Corunya. Amb un grapat d´equips de Segona A0 interessats (Elx, Mallorca, Còrdova, Saragossa i Valladolid, entre d´altres), el Girona juga amb l´avantatge de tenir bona relació amb el City; el club anglès no s´hi oposarà i ara cal veurè què hi diu el jugador. ddg girona