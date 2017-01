Un peatge abans de fer les maletes

El mercat d'hivern tot just fa quatre dies comptats que va arrencar, però fa temps que Carles Mas té ben clar que acabarà aquesta temporada lluny del Girona. «La idea és marxar cedit», repeteix cada vegada que se li pregunta. Però una cosa és la teoria i una altra, la pràctica. Sap que no té cabuda aquest any a l'equip i que, tenint contracte fins el 2018, el club el vol cedir a Segona B. Però perquè això sigui possible, primer cal superar un peatge. Mas es va lesionar de gravetat el passat mes de maig al genoll i, tot i que fa temps que ja s'entrena amb aparent normalitat, encara no ha fet net. Ell el primer, però també la direcció esportiva, els fisioterapeutes i el cos tècnic, són del parer que les maletes només es faran fins que la lesió hagi quedat oblidada al cent per cent. I perquè això sigui possible, toca esperar.

«Estic mirant de posar-me del tot bé. Crec que això és el més important. Si marxo he d'estar recuperat i preparat per competir. No tindria cap sentit no fer-ho així», reconeix el futbolista, qui vol canviar d'aires «sense molèsties» i trobant-se «bé físicament». Mas recorda que «m'he passat set o vuit mesos sense competir» i que tot i que «em trobo bé», el que ara «necessito» són «entrenaments per habituar-me». El diagnòstic és fàcil: «Encara em queda alguna setmana més». La seva sortida, per tant, encara no té llum verd.

Ni tampoc el destí. Ell diu estar «obert» a qualsevol possibilitat, sempre que el seu nou club li presenti «un bon projecte» i també l'oportunitat de jugar «com més minuts millor», sobretot després d'estar-se tant de temps inactiu. «Pel que tinc entès hi ha la possibilitat de marxar a equips de diversos grups de la categoria», assegura, tot i admetre també que no sap «gaire més» sobre quin pot ser el seu destí. El que té clar, i repeteix, és que «el més important és trobar-me realment abans de marxar. No vull fer les maletes i trobar-me allà sense poder jugar». Perquè al cap i a la fi, el que vol el banyolí és deixar enrere un 2016 en el qual «no he tingut massa sort al terreny esportiu» i encarar el nou any amb il·lusió: «Vull tornar a gaudir del futbol».