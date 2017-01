El Girona s´entrena a Blanes després de la victòria a Saragossa

Poques hores després d'haver arribat a Saragossa, on l'equip va aconseguir ahir una important victòria davant l'equip de Raül Agné, el Girona s'ha entrenat a les instal·lacions del Top Ten a Blanes. Els menys habituals han jugat un partit amistós contra un combinat format per jugadors del Peralada de Tercera Divisió, del Girona B de Primera Catalana i del juvenil de Divisó d'Honor.

L'equip farà festa dimarts i dimecres tornarà a la feina, pel matí de nou al Top Ten i a la tarda a Montilivi, per preparar el partit de diumenge contra el Còrdoba