Sandaza: «Aquest vestidor és molt més madur que el de fa dues temporades»

Enrere ha quedat un 2016 per oblidar. Fran Sandaza mira al futur i ho fa amb optimisme. És un home ambiciós de mena i només pensa a seguir millorant cada dia més per ajudar l'equip a assolir el gran objectiu. El castellà ho ha passat malament els primers mesos del curs degut, sobretot, a un parell de lesions però ara només pensa a recuperar el temps perdut a còpia de gols i victòries. Contra el Nàstic va començar a retrobar sensacions amb un gol que va celebrar fent un significatiu petó a l'escut. El davanter no ha notat l'aturada nadalenca i diumenge a Saragossa va demostrar que definitivament ha tornat. «El 2016 va ser un any dur esportivament per a mi. Ara la feina comença adonar fruits. Vull que els gols caiguin un rere l'altre per ajudar l'equip al màxim», diu. El de Toledo reconeix que «encara falta una mica» per veure la seva millor versió. «Estic en la bona línia i aviat es veurà».

El gol a la Romareda va obrir el camí d'una victòria que confirma el Getafe, Cadis i la resta d'aspirants a l'ascens, que caldrà força més per fer caure el Girona de la segona posició. «Estem obrint forat amb el cinquè i sisè i potser ens fixem més en els primers. Ara bé, sabem que això és molt llarg», recorda. I és que Sandaza, com un bon grapat de companys tenen l'experiència del curs 2014-15 en què després d'ocupar llocs d'ascens directe durant moltes jornades, el premi es va escapar al darrer sospir. El castellà veu molta diferència entre aquella temporada i aquesta. «Veig l'equip molt més madur. Llavors estàvem més eufòrics a mesura que passaven les jornades. Ara guanyem i estem contents però no és aquella eufòria. El vestidor és conscient que això és llarg i tocarà patir», assenyala. En la mateixa línia, Sandaza considera que el Girona 16-17 té «més qualitat, més competència i millors jugadors» que el de fa dos anys. «Hi ha hagut baixes importants i l'equip no les ha notat. L'equip està fort a totes les línies i hi ha competència a cada posició. Això és bo perquè si flaqueges, un company pot fer-ho bé».

Sandaza va jugar tot just diumenge el seu 9è partit com a titular aquesta temporada. Les lesions i el retoc tàctic de Machín de passar a jugar amb només un davanter han fet que no hagi tingut el protagonisme que desitjava. El seu bon rendiment al dia a dia i en els dos últims partits pot donar-li més punts davant un Machín que darrerement apostava més per Longo. En aquest sentit, Sandaza té clar que no serà titular d'aquí a final de temporada ja que, a banda de la competència amb l'italià, Cristian Herrera i Felipe Sanchón és conscient que el club incorporarà un nou davanter aquest mes. Per a l'ex del Mestalla, els davanters que hi ha a la plantilla «són molt bons» però «si en ve un altre, aporta i ajuda a pujar l'equip, benvingut serà».

Sandaza és feliç a Girona després d'haver tornat aquest estiu procedent del Tòquio FC. El castellà destaca un cop més que el Girona li ho ha donat «tot» esportivament parlant. «La vida dóna revàlides i m'ha donat la revenja de fa dos anys. L'objectiu és pujar però toquem de peus a terra perquè en dues jornades se'n pot anar tot en orris», avisa. La comunió de Sandaza amb l'afició blanc-i-vermella és màxima i el davanter és un dels ídols de Montilivi. En aquest sentit, subratlla que Girona és «on més a gust» s'ha sentit de la seva carrera. «L'afició és molt respectuosa i sap valorar els bons jugadors. Jo i la meva família estem molt contents aquí i per això sento els colors», diu.