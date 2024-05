Alabès-Girona: El tren de la segona plaça passa per Mendizorrotza

El Girona ha viscut un conte de fades durant tota la temporada. D’aquí a uns anys dirà la llegenda que Míchel i els seus van convertir un club humil i amb ben poca història a l’elit del futbol en un equip de Champions League que aspira a tancar la Lliga en la segona posició. La victòria contra el Barçade dissabte passat (4-2) va ser el punt àlgid d’un curs inoblidable i qui sap si irrepetible. Tanmateix, la competició no s’ha acabat i ningú vol despertar-se d’aquest somni. Bàsicament perquè encara hi ha obecjtius i reptes per assolir. El més important, mirar d’atrapar la segona posició i garantir-se el bitllet per a la Supercopa d’Espanya. Una altra fita que seria extraordinària per a la temporada d’un equip cridat a acaparar totes les nominacions als Oscars o Gaudís futbolístics. Avui torna a actuar. Ho fa a Vitòria contra un Alabès que ja té tota la feina feta però que vol celebrar la permanència davant la seva afició amb un bon partit contra l’equip de moda. No hi serà encara Cristhian Stuani, capità i pal de paller de l’equip, que no s’ha recuperat a temps, ni tampoc els també lesionats Solís i Borja García.

La setmana ha estat atípica a la Vinya. Míchel reconeixia ahir que després del clímax de la victòria contra el Barça (4-2), havia fet dos dies d’entrenaments de «baixada» sense gaire treball tàctic. «La feina ja està feta», deia tot recordant la base treballada durant tota la temporada en aquest aspecte. Aquest parell de dies de petita descompressió no vol dir que el Girona surti avui a mig cas o sense tensió. Míchel farà rotacions, sí, però en cap cas enfocades a deixar-se anar. Ni de bon tros. En farà perquè és una setmana de tres partits i dimarts l’equip juga contra el Vila-real. En aquest sentit, homes com David López o Yangel Herrera podrien descansar avui. De fet, podrien no ser els únics perquè fa dies que Míchel juga amb un onze tipus molt definit i la càrrega, a aquestes altures de temporada, comença a ser important. Així, homes com Juanpe, Arnau, Pablo Torre o Portu podrien tenir l’alternativa d’entrada. També Yan Coutopodria tornar a l’onze. L’equip farà un viatge llampec amb xàrter i caldrà veure si Míchel cita algun jugador del filial. Sense Stuani, el vallesà Carles Garrido té números de ser-hi.

Mentrestant, a Vitòria també van fer festa grossa el cap de setmana passat. La victòria a València (0-1) els va donar la permanència matemàtica i l’equip ho voldrà celebrarà avui amb l’afició. Amb l’objectiu complert, Luis García Plaza va confirmar ahir que farà rotacions perquè tots els jugadors participin en aquestes darreres jornades i va confirmar Owono, suplent de Sivera, com el porter titular aquest vespre. Samu Omorodion, sancionat, i Sedlar, lesionat, i no hi seran mentre que tant Gorosabel com Rubén Duarte, surten de lesions i sembla complicat que puguin ser titulars.