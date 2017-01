L´Alabès aposta, de moment, perquè Rubén Sobrino es quedi a Vitòria

Lligats Maffeo i Angeliño, el Girona continua treballant per reforçar l´equip aquest mercat d´hivern. La idea és incorporar un davanter com a mínim tot i que no es descarta que arribi també un atacant no tant de referència. En aquest sentit, un dels jugadors pretesos per la direcció és Rubén Sobrino (Alabès). El davanter manxec tan sols ha disputat 126 minuts (entre Lliga i Copa) fins ara i el fet que sigui propietat del Manchester City podria fer que el seu retorn a Montilivi fos factible. L´oferta hi és i el City té la única voluntat de cedir-lo novament al Girona si finalment deixa l´Alabès. Aquest és el punt que, de moment, falla. I és que el club basc confia en el potencial del jugador i, almenys de moment, aposta perquè es quedi. El jugador també té la intenció de seguir treballant per convèncer Mauricio Pellegrino que es mereix més minuts. Caldrà veure si el tècnic argentí l´inclou a la llista de convocats pel partit d´aquest vespre de Copa contra el Deportivo.

El Girona també està negociant amb l´Almeria per Chuli. En aquest cas, el conjunt andalús continua esperant que el Girona o el Saragossa acceptin les seves condicions per a donar el vist-i-plau a la sortida del davanter de Huelva.