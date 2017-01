Després de les arribades de Maffeo i Angeliño tot just encetar-se el mercat d'hivern, el Girona continua cercant com a mínim un davanter per reforçar encara més la plantilla. Tot i això, les operacions engegades amb Sobrino i Chuli de moment no es desencallen i l'atacant desitjat encara no ha arri bat. En aquest sentit, aquest migdia Pablo Machín ha recordat que si no troben el jugador que els faci peça, no fitxaran per fitxar. "No portarem ningú per portar algú perquè si som segons és perquè els jugadors que són aquí han demostrat que tenen capacitat", ha assegurat el tècnic sorià que recordava que el millor fitxatge d'hivern "el tenim a casa". "Si pot venir, serà per millorar, no pas per omplir", ha subratllat. Malgrat tot, Machín és partidari que arribin més efectius en atac. "Els rivals es reforçaran i per competir-hi, hem de tenir el màxim d'armes possibles".

Pel que fa al partit del Còrdova de diumenge, Machín ha fet una crida a l'afició a desafiar el fred "perquè ja ens encarregarem nosaltres d'escalfar l'ambient". El tècnic no creu que el Còrdova acusi el desgast d'haver jugat dimecres la Copa del Rei contra l'Alcorcón. "Si ens pensem que tindrem algun avantatge per aquest petit detall, estem molt equivocats. Tenen ganes d'enfrontar-se a nosaltres pel darrer play-off i disposen d'un gran potencial com a visitant".

Richy i Mas són les úniques baixes segures pel partit tot i que Juan Cámara està pràcticament descartat ja que avui tampoc s'ha entrenat amb l'equip degut a unes molèsties musculars. Coris, en canvi, s'ha reincorporat a la feina a la sessió a Vilablareix.