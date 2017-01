Cifuentes es reivindica amb la seva millor versió

Només un canvi va realitzar Pablo Machín respecte a l´onze que s´havia imposat la setmana passada a La Romareda al Saragossa (0-2). El sorià, com ja feia la temporada passada, va fer seure Maffeo a la banqueta per apostar per un carriler dretà d´un perfil més ofensiu com Cifuentes. El jugador cedit pel Màlaga va aprofitar l´oportunitat i va signar segurament el seu millor partit aquest curs de blanc-i-vermell fent la centrada a Sandaza en l´acció de l´1-0 i guanyant la partida al poderós Domingo Cisma a la seva banda. El fitxatge de Maffeo i els bons partits de Sebas Coris als darrers partits abans de l´aturada nadalenca havien fet perdre protagonisme a un Cifuentes que ahir es va reinvidicar i va demostrar que vol tenir un paper important en aquesta segona volta. En aquest sentit, caldrà veure si Machín repeteix la tendència del curs passat en què escollia Maffeo a fora de casa i in home més ofensiu com Coris o Aday, a casa.

Per contra, i després dels problemes que va tenir l´equip a Montilivi contra el Nàstic sortint d´entrada amb dos davanters, Granell es va mantenir a l´onze i Sandaza va jugar sol en punta d´atac. L´aposta va sortir bé: gol del castellà i porteria a zero.