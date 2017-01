Rècords contra el fred

Pablo Machín va animar divendres els aficionats a desafiar el fred que els metereòlegs anunciaven per aquest cap de setmana prometent que l´equip ja hi posaria l´escalfor. Va ser cert. Al final la nit va ser, fins i tot, més càlida del que s´esperava gràcies al triomf i als rècords amb els quals el Girona continua animant l´afició. Prenguin nota: la millor primera volta de la història (39 punts, un més que els 38 de les campanyes 2012/13, amb Rubi, i 2014/15, ja amb Machín), l´equip més golejador (35) de la categoria, el segon amb més victòries (11) i el segon amb menys derrotes (4). I encara n´hi ha més, perquè la victòria, combinada amb les ensopegades dels principals perseguidors (Getafe i Cadis), deixa els blanc-i-vermells ben consolidats en la segona posició, que també dóna l´ascens directe), amb 4 punts de coixí sobre els madrilenys i 6 respecte al conjunt andalús. El Llevant, el líder, va a un altre ritme amb els seus 46 punts, 7 més que el Girona i amb 11 d´avantatge sobre el Getafe, el primer equip que no pujaria directe.

L´estat de gràcia dels gironins queda demostrat sobre la gespa i en el paper, analitzant la fredor dels números. Com si no fos res haver guanyat set dels últims vuit partits. Sí, ho han llegit bé: des del 13 de novembre (0-1 al camp de l´UCAM Múrcia) l´equip de Pablo Machín ho ha guanyat tot amb l´única excepció de la derrota per 2-1 al camp de l´Alcorcón l´11 de desembre. Abans d´aquesta ensopegada es va tombar l´UCAM, el Lugo (3-1), l´Osca (1-2) i el Llevant (2-1), i a posteriori, els blanc-i-vermells han tombat el Nàstic (4-2), el Saragossa (0-2) i ahir el Còrdova (2-0). En 21 jornades de la primera volta només s´han perdut quatre partits: Valladolid (2-1), Mallorca (1-0), Rayo (1-0) i Alcorcón (2-1), sempre per la mínima.

I això que la temporada no havia començat de la millor manera. En les primeres sis jornades el Girona només va guanyar un sol partit (3-1 contra l´Elx), i hi va sumar dues de les quatre derrotes que duu a la lliga (Valladolid i Mallorca). Cal afegir aquí els empats contra Sevilla Atlètic (remuntant un 3-0), Almeria (3-3) i Mirandés (1-1).

La temporada passada el Girona va tancar la primera volta amb 25 punts, en setzena posició, amb 5 de marge sobre el descens i a 9 d´un play-off que va acabar atrapant gràcies a una segona part del campionat magnífica (41). No cal dir que repetir aquesta puntuació a la segona volta d´aquest curs portaria el Girona a Primera, directe. Per davant queden 21 partits d´emocions fortes. De moment, ahir els rècords i la il·lusió van servir per combatre el fred humit de Montilivi.