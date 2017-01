Portu: «Amb la pluja i l'estat del terreny de joc ens hem hagut d'adaptar a un joc més pràctic»

Dos dels futbolistes que han participat en l'intens partit sota la pluja a Montilivi han coincidit a la zona mixta sobre la importància d'adaptar-se a les condicions del terreny de joc. «El camp estava en unes condicions molt difícils pels futbolistes i hem hagut de fer un altre futbol» destacava Portu mentre que Pere Pons, del mateix condicionant, recalcava que «hem estat intel·ligents canviant el nostre estil de joc i ser molt més pràctics».

Portu ha destacat també que «tot el que sigui sumar per estar davant dels perseguidors és molt important i per això també ens alegrem de l'empat del Getafe». Per la seva part, sobre la situació a la classificació, Pere Pons ha dit que «sis punts de marge respecte el tercer és molt bo, són uns punts que seran molt importants a final de temporada».