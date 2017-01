El Girona obre més forat

El Girona va allargar ahir, sota la pluja, el seu estat de gràcia. No és una flor d'estiu la brillant temporada que protagonitza l'equip de Pablo Machín, que amb 20 jornades encara per davant, ha posat la directa per no deixar escapar l'ascens directe. O almenys això diuen els números, perquè després de la jornada d'aquest cap de setmana els blanc-i-vermells (42) han aconseguit ampliar el forat que ja tenien respecte als principals perseguidors guanyant dos punts al Getafe (36), que ara queda a sis per sota, la mateixa distància d'un Cadis que va desfer-se de l'Almeria tot i jugar bona part de la segona part amb un home menys. Els madrilenys, mentre el Girona es desfeia del Sevilla Atlètic, no van passar de l'empat contra el Mirandés.

La ratxa del Girona ja és de vuit triomfs en les últimes nou jornades després d'haver encadenat dues sèries de quatre, amb la derrota a Alcorcón al mig. Primer els gironins van desfer-se de l'UCAM (0-1), el Lugo (3-1), l'Osca (1-2) i el Llevant (2-1); superada l'ensopegada de Santo Domingo, el Girona ha tornat a encadenar quatre victòries: Nàstic (4-2), Saragossa (0-2), Còrdova (2-0) i Sevilla Atlètic (2-0). És la tercera vegada que el Girona aprofita la sèrie de dos partits seguits que ofereix la Lliga per sumar 6 punts de 6 (també es va fer el curs passat, a aquestes alçades de lliga, entre el final de la primera volta i l'inici de la segona, contra el Bilbao Athletic i el Ponferradina, i en la campanya 2011/12, per certificar la permanència, contra el Còrdova i el Vila-real B); A banda, els llocs de descens (qui recorda ara les penúries que havia passat aquest mateix club, no fa tant, per mantenir la categoria?), que marca l'UCAM, són a 19 punts, i el tall del play-off (ara el Valladolid, setè amb 31 punts, seria el primer que se'n quedaria fora, a 11.

Amb 37 gols l'equip de Machín és el màxim golejador de la categoria, el segon menys golejat (20) i fa tres jornades que René manté la porteria a zero. Contra el Nàstic, va tancar el 2016 rebent dues dianes. Aquest any encara ningú l'ha pogut batre acumulant ja 318 minuts d'imbatibilitat.

Partint de la base que al Girona li esperen 20 finals i que, estirant del tòpic, cada partit és vital, Montilivi pot tenir la paraula en dos partits majúsculs. I és que Cadis i Getafe, ara tercer i quart amb 36 punts, amb els andalusos per davant gràcies al millor average, han de venir a Girona. D'altra banda el Llevant segueix en una lliga a part: ahir va guanyar el Numància i, amb 49 punts, en té 13 d'avantatge per l'ascens directe.