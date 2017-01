Kiko Olivas torna a la convocatòria del Girona quatre mesos després de la lesió

El Girona surt aquest migdia cap a Elx per jugar demà al vespre (20.00) el partit de la 23ena jornada de la Lliga 1,2,3. La principal novetat a la llista de convocats és l'entrada del central Kiko Olivas, quatre mesos després de la seva lesió al camp del Mallorca. Kiko Olivas va ser un jugador de referència la temporada passada, però en la present una topada amb un rival que li va afectar el peroné i tres lligaments del turmell a Son Moix l'han deixat fora de combat durant moltes setmanes. L'altra novetat a la llista és Granell, que no va jugar contra el Sevilla Atlètic per una gastroenteritis. Pablo Machín ha deixat fora Marí i Eloi, respecte els convocats del darrer partit.

Machín ha dit que "Kiko no és un jugador que haguem de descobrir ara. Si viatja és perquè està bé i porta setmanes entrenant amb el grup. La temporada passada va ser un dels millors defenses de la categoria, si no el millor". El tècnic del Girona no ha volgut entrar en valorar la situació d'Angeliño, que ha tornat a quedar exclòs de la convocatòria per motius tècnics i encara no ha jugat cap minut des que va arribar durant l'aturada de Nadal.

"Si guanyem posarem pressió als nostres perseguidors", ha valorat el preparador sobre el fet de jugar divendres, obrint d'aquesta manera la jornada. El Cadis i el Getafe, que es troben a sis punts, no tenen el seu partit fins diumenge. Els andalusos, a Mallorca (18.00), i els madrilenys, a Sòria contra el Numància (12.00). "Hem de centrar-nos en nosaltres mateixos i seguir competint per guanyar partits". A Machín li han preguntat sobre la possibilitat d'igualar amb cinc victòries seguides un rècord d'Agné de la temporada 2008/09: "jo el rècord que vull batre és el de pujar a Primera divisió", ha subratllat.

Girona FC. Llista de convocats per jugar a Elx:

René, Gianni, Kiko Olivas, Ramalho, Alcalá, ranell, Pere Pons, Portu, Aday, Longo, Alcaraz, Juanpe, Cristian Herrera, Cifuentes, Coris, Sandaza, Borja García i Maffeo.