Paco Herrera confirma que Becerra no serà titular demà a Montilivi

La presència d'Isaac Becerra i Jaime Mata demà sobre el terreny de joc de Montilivi no està gens clara. Era el partit que tots dos van encerclar en vermell el mateix dia que es va sortejar el calendari, per la dosi d'emoció i sentiment que els suposava tornar a casa, però ahir mateix, el tècnic del Valladolid Paco Herrera va confirmar que el porter titular serà Pau Torres i que en atac no té clar si Mata o De Tomás ocuparan el lloc del sancionat Juan Villar a la dreta de l'atac. «Seguirà Pau Torres. El dubte que tinc és si comença Mata o De Tomás», va assegurar. Becerra s'ha reintegrat aquesta setmana als entrenaments després de superar una lesió al genoll que li ha fet perdre's els dos últims partits. Pel que fa a Mata, el tècnic va restar importància a la seva manca de gol -«no em preocupa mentre guanyem. Ens dona un piló de coses més»- tot i que va reconèixer que «no estaria malament que dediqués una estona» a treballar els u contra u.

Herrera va elogiar el Girona, del qual va destacar el seu perill a pilota aturada. «Haurem de generar pocs córners i poques faltes». El barceloní va admetre que en cas de no guanyar demà, «la distància seria molt gran amb l'ascens directe, tot i que sempre hi pot haver sorpreses».