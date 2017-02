Pablo Machín va fer quatre canvis a l'alineació titular als Jocs del Mediterrani respecte el partit que va disputar el Girona fa una setmana a Montilivi davant el Valladolid. Ramalho, que va complir un partit de sanció fa set dies, entrava a l'eix de la defensa per Kiko Olivas i Coris, autor d'un gol contra l'equip castellà, va seure a la banqueta a canvi de Pablo Maffeo. Al mig del camp la novetat era Alcaraz, que ocupava el lloc d'un Granell que ha entrat a la segona meitat a Almeria. Finalment, Samuele Longo ha estat l'home escollit per Machín per jugar en punta d'atac en el lloc de Sandaza, que ni tant sols ha jugat cap minut.