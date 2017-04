Una victòria seria or pur

Jugar avui a Tenerife sense la injecció de tranquil·litat que va representar la victòria a Numància hauria estat angoixant. Els canaris, tot i el seu empat a Vallecas de dissabte passat, se senten molt forts, sobretot quan juguen en un Heliodoro Rodríguez López que avui s'omplirà per primer cop en els dos últims anys, i visitar-los sense l'actual coixí de vuit punts i arrossegant el pes de quatre derrotes consecutives hauria estat una càrrega massa feixuga per a la fortalesa mental dels jugadors del Girona.

«Sempre dic que un futbolista, per molt talent i condicions que tingui, si mentalment no està preparat, és complicat que rendeixi a uN nivell alt», va dir ahir Machín que, per contra, després dels resultats de la setmana passada, veu com el seu equip té l'opció de fer un gran pas cap a Primera Divisió en cas de ser capaç de guanyar avui a Tenerife (18.00, Movistar Partidazo). Un empat també seria un gran resultat i una hipotètica derrota tampoc faria el mal que hauria fet en cas de no haver sumat els tres punts a Sòria.

Un Tenerife-Betis d'ara fa dos anys, el 2015, amb la permanència dels canaris en joc, va portar 19.193 espectadors a l'Helidoro Rodríguez López. Avui, si els abonats de club canari no fallen (les entrades estan esgotades), se superarà aquella xifra i el Girona es trobarà amb un autèntic ambient de luxe en contra. «La grada ens dona molta força. Ja ho va fer contra l'Oviedo», ha reconegut aquesta setmana el tècnic local, Pep Lluís Martí, que té el dubte el davanter del davanter senegalès Amath N-Diaye, autor del gol dels canaris en l'empat a Montilivi (1-1).

En qualsevol cas, es recuperi o no Amath, Martí té plantilla per poder escollir i, de fet, la polèmica de la setmana a Tenerife ha girat al voltant de la no convocatòria del Choco Lozano en el darrer partit al camp del Rayo. Lozano pot tornar a entrar avui a la llista, i directe a l'onze titular, però Martí, repetint l'habitual discurs que el Girona «juga un sistema diferent que la resta d'equips», podria optar per fer un canvi al seu dibuix i l'onze titular del Tenerife no és gens clar. Falta veure si Martí juga amb dos davanters clars o només ho fa un i manté la seva aposta per Alberto al doble pivot fent parella amb Vitolo deixant Suso i Aaron Ñiguez rere l'únic davanter. Això sí, amb gent com Amath (si juga), Vitolo, Suso, Aaron o Cristo, el perill del Tenerife és evident. «Són un bloc molt complet, tant pot jugar un futbol combinatiu com esperar al darrere per sortir al contracop», avisava ahir Machín, que té en l'absència de Granell i els retorns de Longo i Ramaho les principals novetats a l'equip respecte al partit de la setmana passada a Sòria.

Granell es va lesionar al camp del Numància, on Eloi el va haver de substituir a la mitja part. Avui, tal com va dir el mateix Machín en la prèvia, el més «lògic» que el migcampista gironí jugués de sortida. Però també hi ha l'opció de Rubén Alcaraz. Pablo Machín no veu ni a un ni a l'altre jugant els noranta minuts, tot i que «físicament estan bé», i per tant només quedaria el dubte de quin del dos, Eloi o Alcaraz, juga de sortida i quin del dos ho fa entrant des de la banqueta. Les altres dues novetats a la convocatòria, Longo i Ramalho, tenen números de començar el partit des de la banqueta.

El retorn de Ramalho ha deixat Pablo Marí fora de la convocatòria. El que continua sense entrar a les convocatòries és el colombià Mojica a qui, però, Pablo Machín veu amb més opcions per al partit de la setmana vinent contra l'UCAM Múrcia a Montilivi: «Hem estat molt prudents amb ell, el trencament era en una zona de risc. La setmana vinent, entrenant-se des del primer dia, esperem que ja ens pugui ajudar».