El Girona manté intacte el coixí respecte el tercer

El 'puntàs' que el Girona esgarrapava el dissabte a Tenerife, com el definia el tècnic Pablo Machín, s'ha convertit en un resultat molt positiu tenint en compte com ha anat aquesta jornada. De la part alta de la taula classificatòria, només el Getafe ha estat l'únic equip que ha sumat la victòria, acostant-se a 8 punts dels gironins, l'actual coixí que mantenen ara respecte els seus immediats perseguidors.

A falta de 8 jornades perquè s'acabi la Lliga, els blanc-i-vermells continuen segons i ja tenen 62 punts. Els seus principals rivals, ara mateix, són el Tenerife i el Getafe. Els canaris segueixen a 8 punts per sota i el gol average entre tots dos conjunts està empatat, pel que ara mateix els de Montilivi anirien per davant en un hipotètic empat a la classificació al tenir una millor diferència de gols (+22 per +11).

A la mateixa distància hi ha el Getafe. També són 8 punts, després que els madrilenys hagin aconseguit una incontestable golejada al camp d'un Alcorcón (0-3) que es complica la vida. En aquest cas, l'average és favorable als de Machín, que van imposar-se al Coliseum (0-2) i també a Montilivi (5-1).

Un esglaó més enrere hi ha el Cadis. Els gaditans estan a 9 punts. Ni s'han acostat, ni tampoc s'han allunyat. El dissabte aconseguien sumar un punt 'in extremis' al camp de l'Osca gràcies a un gol als últims minuts del davanter Alfredo Ortuño. Pitjor li han anat les coses a l'Oviedo aquesta jornada.

L'equip asturià tenia la possibilitat d'enfilar-se fins la tercera plaça i d'acostar-se a 7 punts del Girona, però ha acabat perdent a Lugo tot i avançar-se primer al marcador. Un doblet de Joselu ha establert el definitiu 2-1. Amb aquest resultat, els de Fernando Hierro baixen fins la sisena plaça i ara mateix són a 10 punts dels de Machín.

Fora del play-off es queda l'Osca, situat a només un punt de la promoció. S'hi aproxima el Lugo, que es col·loca a 4 gràcies a la victòria d'aquesta tarda. En dues jornades, precisament serà el Girona el que visitarà l'Anxo Carro.