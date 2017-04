El Girona torna a la feina amb la novetat d'Àlex Granell

Passats dos dies de descans després del valuós empat al camp del Tenerife d'aquest últim dissabte (3-3), el primer equip del Girona ha tornat avui a la feina per començar a preparar el partit d'aquest cap de setmana, a casa contra l'UCAM Múrcia. La plantilla s'ha exercitat al matí a les instal·lacions de l'Hotel Peralada, amb una intensa sessió de treball en la qual el tècnic Pablo Machín ha pogut comptar amb el migcampista Àlex Granell. El gironí, titular a Sòria dues jornades enrere però baixa a Tenerife en aquesta última per culpa d'una lesió muscular, s'ha exercitat a bon ritme i estarà recuperat per dissabte.

A la tarda, els jugadors s'han reunit a Montilivi per realitzar treball de gimnàs i fisioteràpia. L'estadi també serà l'escenari de l'entrenament que hi ha previst per demà al matí, a partir de les 11 hores.