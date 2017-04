L´UCAM té els dubtes de Kitoko i Basha per visitar aquest dissabte Montilivi

Semblava que l'UCAM Múrcia se'n sortiria, gràcies a una bona ratxa de resultats, però el cert és que l'equip que entrena Francisco Rodríguez ha tornat a fer una passa enrere per acostar-se perillosament a la zona de descens, que ara té a només dos punts per sota. Immers en una dinàmica negativa de resultats (4 setmanes sense guanyar) i amb dubtes pel que fa l'estat físic d'algun jugador de la plantilla encararan els murcians aquesta setmana, en què visitaran Montilivi aquest dissabte.



Un d'ells és Ritchie Kitoko, amb passat al Girona, qui diumenge només va aguantar 7 minuts al damunt del terreny de joc abans de ser substituït per Tekio. El migcampista no és indiscutible i ha jugat 21 partits, però podria causar baixa per aquest cap de setmana. També caldrà estar molt atents al migcentre Vullet Basha, que també va enfilar el camí dels vestidors abans d'hora (va ser rellevat per Juande). Estan descartats al cent per cent el lesionat Cedrick i el sancionat Biel Ribas, qui complirà aquesta setmana l'últim dels 4 partits amb què va ser castigat.