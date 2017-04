Àlex Granell és la gran novetat en el retorn als entrenaments del Girona

Rebrà el Girona aquest dissabte el necessitat UCAM a Montilivi i ho farà amb algunes baixes. Si no passa res d´estrany, Eloi Amagat, Samuele Longo i Pablo Maffeo seran sancionats avui pel Comitè de Competició i es perdran el duel contra els murcians. A totes aquestes absències al final no s´hi sumarà, si res es torça, la d´Àlex Granell. El migcampista va perdre´s el partit del cap de setmana passat per una lesió a l´adductor, però ahir es va entrenar amb el grup amb aparent normalitat i estarà a disposició del cos tècnic per al proper compromís de Lliga.

Granell va ser un dels futbolistes que Machín va tenir ahir a les seves ordres al camp de futbol que hi ha a les instal·lacions de l´hotel Peralada, on l´equip es va entrenar ahir al matí. Era el retorn a la feina de la plantilla, que havia gaudit de dos dies de descans després de l´empat (3-3) a l´Heliodoro Rodríguez López, camp del Tenerife, el passat dissabte. Es començava així a preparar el duel d´aquesta propera jornada contra l´UCAM, en el que una victòria dels gironins acostaria una mica l´ascens a Primera. També es va entrenar-se sense cap mena de problema Johan Mojica, que reapareixerà aquesta setmana.

A la tarda, els jugadors van deixar-se caure per Montilivi per sotmetre´s a una sessió de gimnàs i fisioteràpia. El proper entrenament, aquest matí (11 hores) a l´estadi.