Competició sanciona amb tres partits el carriler Pablo Maffeo

Es confirmaven ahir els pitjors presagis i Pablo Maffeo es perdrà, finalment, els tres propers de Lliga. No jugarà contra l'UCAM Múrcia, Lugo ni tampoc Osca per culpa del veredicte del Comitè de Competició, que va passar per alt les peticions del Girona i va decidir castigar de la manera més severa possible el futbolista cedit pel Manchester City a Montilivi. Maffeo va ser expulsat dissabte passat al camp del Tenerife amb vermella directa. Isidro Díaz de Mera, l'àrbitre, explicava a l'acta que va enviar al jugador abans d'hora cap als vestidors per «impactar amb el peu en forma de planxa a un contrari, amb l'ús de força excessiva, en la disputa de la pilota». Però el fet que Maffeo deixés el terreny de joc aplaudint i que el col·legiat ho interpretés com una ofensa, ha acabat endurint el càstig.



Fa només una setmana, el davanter del Barça, Neymar, feia tres quarts del mateix al camp del Màlaga. En aquella ocasió, el brasiler aplaudia el quart àrbitre en deixar el camp, quelcom que va quedar reflectit a l'acta. Uns dies més tard, Competició castigava el jugador amb tres partits: un per l'expulsió i dos més pel gest en qüestió. A Maffeo li ha passat tres quarts del mateix. I això que el Girona, conscient que la sanció podia ser severa, va decidir moure fitxa a temps. Va presentar al·legacions, esperant que la vermella s'acabés convertint en groga, i assegurant que el jugador en cap moment va aplaudir el col·legiat. L'organisme va desestimar tots els arguments, sancionat Maffeo amb tres partits. A més, el futbolista continua a una groga de complir cicle, així que quan torni, previsiblement contra el Llevant, estarà a una sola amonestació de tornar a descansar.



Competició, en la resolució que feia pública ahir, deixava ben clar que amb les imatges es «dedueix amb claredat» que l'acció de Maffeo «fa caure» el contrari i que el que diu l'«acta» és del tot «compatible amb la realitat». Afegeix també que «resulta inequívoca l'acció d'aplaudir la decisió arbitral que sense cap dubte pretenia manifestar una desaprovació de la decisió en termes desconsiderats».