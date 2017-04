L'UCAM només ha marcat un gol en els últims quatre partits, obra de Jona

L'últim mes no li ha provat gens ni mica a l'UCAM Múrcia, el proper rival del Girona a la Lliga. El conjunt que entrena Francisco Rodríguez, que semblava que anava pel bon camí per acabar lligant la permanència, ha perdut pistonada i s'ha acabat acostant perillosament a la zona de descens. Tot plegat, per culpa d'una mala dinàmica de resultats, que l'ha dut a no guanyar cap dels darrers quatre partits. Durant aquest període, un mes, tan sols ha sumat 2 punts de 12 possibles. I el que és més preocupant: només ha marcat un gol, obra del seu pitxitxi, Jona Mejía (n'acumula 11 en el que va de temporada). Va ser ara fa tres partits, contra el Cadis i al minut 38. Des de llavors, han passat 232 minuts de sequera, en els quals no han vist porteria ni contra l'Oviedo ni contra el Rayo.