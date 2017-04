Francisco: «Espero trobar-me un Girona ambiciós i no pas relaxat»

L'UCAM Múrcia surt aquest matí cap a terres catalanes per enfrontar-se demà (2/4 de 9) per primera vegada al Girona a Montilivi. El conjunt universitari té previst arribar a la tarda i realitzar un últim entrenament abans del partit. Ahir, l'entrenador Francisco Rodríguez va comparèixer davant els mitjans de comunicació per parlar del partit que els enfrontarà al Girona demà. L'andalús és plenament conscient de la «dificultat que suposa venir a jugar a Montilivi» per a qualsevol equip. «Serà molt difícil. Estan a un nivell molt alt i venen de fer un molt bon partit a Tenerife», destacava el preparador de l'UCAM. En aquesta mateixa línia, Francisco assegurava que s'espera trobar un Girona «ambiciós» i no pas «relaxat» pel fet de gaudir de vuit punts d'avantatge respecte al tercer classificat. «Som ambiciosos i mirarem de fer un bon partit per intentar tornar amb quelcom de positiu».



L'exentrenador de l'Almeria va voler fer especial incisió en les errades arbitrals que ha patit l'UCAM els dos últims partits contra Oviedo i Rayo. «Ens han fet dos gols en fora de joc que ens han perjudicat. Hem de reividicar-nos. De l'UCAM també se n'ha de parlar a nivell estatal com es va fer del penal que van xiular a l'Oviedo al camp del Tenerife», deia.



Francisco està pendent de l'estat físic de Basha i Kitoko per saber si hi podrà comptar demà. De la seva banda, Luis Fernández i Cedrik estan descartats per lesió. El porter Biel Ribas, a més a més, complirà el seu quart partit de sanció per l'agressió a Quintanilla (Mirandés). A l'entrenament d'ahir, el tècnic va ascendir del filial Escribano i Félix González. Tot i això, el club no farà oficial la llista de jugadors convocats pel partit.