Machín demana a l'afició que «sigui fidel, confiï, i animi el doble» els seus jugadors

Desbordats per un «súperequip» com el Rayo Vallecano (1-3) en l'últim partit de l'equip a casa i conscient que l'afició va marxar un pèl disgustada amb l'actuació del Girona aquell dia, Pablo Machín va fe ahir una crida perquè Montilivi rugeixi aquest vespre en el retorn de l'equip a casa tres setmanes després. Els bons resultats a Sòria (0-2) i Tenerife (3-3) han acabat amb els dubtes i avui pot ser el dia de la confirmació que el Girona torna a rutllar. Per aquest motiu, Machín està «segur» que l'afició estarà al costat de l'equip. «Tindrem assegurat el seu suport. Tenim moltes ganes de tornar a sentir la comunió que lamentablement contra el Rayo no vam poder tenir. Som nosaltres els que hem de donar motius a la gent perquè ens animi», deia el tècnic. En aquest sentit, Machín anava més enllà i demanava als seguidors blanc-i-vermells «que confiï, ens doni suport i sigui fidel fins a l'últim minut, perquè ho necessitem».

Després de visitar les darreres setmanes estadis com el Nuevo Carlos Tartiere o l'Heliodoro Rodríguez López amb entrades de 16.000 i 20.000 espectadors respectivament, Machín té clar que Montilivi juga en «inferioritat de condicions» pel que fa a «aforament». El tècnic sempre recorda el paper important que té un públic entregat tant a l'hora d'intimidar el rival com de pressionar l'àrbitre. Per aquest motiu, el de Gómara demana als seus aficionats que «animin el doble».

Machín va lamentar també la sanció de tres partit a Maffeo. El sorià no està d'acord que l'entrada del barceloní fos expulsió directa però sí que reconeixia que la reacció de després del jugador -aplaudir- «s'hauria d'haver evitat». Tot plegat deixa el Girona sense el seu carriler dret titular d'aquest 2017 per als tres propers partits. «Maffeo és un jugador jove del qual coneixem el mínim però no pas el màxim que ens pot donar. Em motiva com a entrenador perquè et multiplica el rendiment amb confiança».