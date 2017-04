Feia 15 anys que no s´enllaçaven tres derrotes seguides a casa

Un mes i mig després de golejar el Getafe, Montilivi ha passat de ser un fortí esclafarivals (8 triomfs seguits) a una bicoca per als contrincants. Cadis (1-2), Rayo (1-3) i UCAM (1-2) han guanyat consecutivament a l'estadi deixant a zero els de Machín en els tres últims partits com a locals. Una ratxa que ha ajudat a reduir l'avantatge respecte el tercer i que és inèdita a la categoria de plata per als gironins. De fet, per trobar una ratxa igual de dolenta que aquesta a casa cal remuntar-se al curs 2001-02 a Tercera. Llavors, el Girona dirigit per Pep Moratalla va caure consecutivament a l'estadi contra Vilassar de Mar (0-3), Gavà (0-2) i Palamós (0-1). Aquell curs, els gironins van ser 9ns, lluny del play-off d´ascens.