El Bayer Leverkusen s'interessa per Aleix Garcia

A Quique Cárcel se li ha girat feina amb la classificació per a la Champions. El director esportiu haurà de confeccionar una plantilla de garanties per jugar totes les competicions amb el repte de retenir els jugadors que en l’actualitat són indiscutibles per a Míchel i que s’han posat de ple al mapa per l’excel·lent temporada que estan fent al Girona.

En aquest sentit, el periodista esportiu italià especialitzat en fitxatges, Fabrizio Romano, ha confirmat l’interès del Bayer Leverkusen per Aleix Garcia. El migcampista d’Ulldecona és un dels desigs del tècnic Xabi Alonso per a la pròxima temporada. Les converses amb el campió de la Bundesliga es troben en fase inicial, però el preu de la sortida rondaria els 15 milions d’euros.

El Barça també li segueix la pista, però no ha fet cap oferta pel jugador.