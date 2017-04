El Tenerife perd a Múrcia (1-0) i no retallarà punts al Girona

El Tenerife ha perdut aquesta tarda al camp de l'UCAM Múrcia (1-0) i aquesta jornada no podrà retallar punts al Girona. De fet, els gironins, poden ampliar el marge que tenien ara amb els canaris, un dels seus principals perseguidors, en funció del que facin demà a Lugo. El Girona té 7 punts més, amb l'empat ampliarà el coixí fins els 8, i si guanya el dispararà als 10. Aquesta nit també se sabrà el resultat del Getafe, que visita el Saragossa (20.30), l'altre equip que té 7 punts menys que els gironins. Si els madrilenys també fallen el Girona tindrà una nova oportunitat de posar la directa cap a Primera. L'UCAM, que ja va sorprendre el Girona la setmana passada a Montilivi (1-2), ha guanyat gràcies a un gol de l'exmigcampista del Llagostera, Tito Ortiz, i sobrevivint a l'últim quart d'hora amb un home menys.

Per altra banda Juan Cámara ha entrat a la llista de convocats del Girona per visitar demà el Lugo (16.00) en una nova final per a l'ascens directe. El tècnic, Pablo Machín, ha descartat, finalment, convocar cap jugador del Peralada després d'haver estat provant aquesta setmana amb homes com Sergi Álamo i Chele als entrenaments. Els gironins tenen moltes baixes als carrilrs (Mojica i Coris, lesionats; Aday i Maffeo, lesionats) i caldrà veure quin dibuix presenta demà l'equip a l'Anxo Carro. El Girona es desplaça aquesta mateixa tarda en un vol xàrter.

Els 18 citats són: Bounou, René, Marí, Ramalho, Alcalá, Granell, Pere Pons, Portu, Eloi, Longo, Alcaraz, Juanpe, Cristian Herrera, Cifuentes, Sandaza, Kiko Olivas, Cámara i Borja García.