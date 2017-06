El Girona jugarà un amistós a Palamós contra el Brighton, de la Premier

El Girona va anunciar ahir al migdia la disputa d'un partit amistós a Palamós contra el Brighton & Hove Albion, que aquesta temporada ha ascendit a la Premier League. El duel està programat pel dimarts 1 d'agost a les 20.00. S'ha triat Palamós com a escenari per la impossibilitat de jugar a Montilivi, on s'estaran fent obres per adequar-lo a Primera divisió.

Fundat el 1901 a la ciutat costanera de Brighton, la història del primer rival confirmat d'aquest estiu té un cert paral·lelisme amb la del Girona. Ambdós equips han disputat diversos play-off en els últims anys i, per primera vegada, el Brighton va pujar a la Premier League, quedant segon, en places d'ascens directe. Vestits de blanc-i-blau i coneguts amb el nom de «gavines», un altre moment àlgid va ser l'any 1983 quan van arribar a la final de la FA Cup contra el Manchester United. Per als anglesos el duel contra el Girona serà el penúltim assaig abans de l'inici de la Premier. Posteriorment s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid i obriran la lliga anglesa contra el Manchester City el 12 d'agost.