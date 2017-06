El Girona estudia seguir amb l´afiliació amb el Peralada fins el 2018

El Girona continua rumiant què fer amb l'afiliació amb el Peralada. El no ascens del conjunt altempordanès a Segona B ha trencat i molt els plans del Girona i també del Manchester City, que tenia la intenció de nodrir el Peralada de joves talents captats arreu del món. Casos com els dels uruguaians de 20 anys, Maxi Villa i Andrés Romero de Nacional de Montevideo que tenien pràcticament tancat l'acord han vist congelada l'operació a l'espera de veure com es resol el tema del filial. Un altre futbolista d'aquest perfil és el ghanès de 18 anys Gideon Offei, del Videon FC.

Des de Peralada, el president Josep Isern segueix mantenint que l'acord és «ben vigent» i que «no es trencarà». «Estem encantats i molt contents. Donem les gràcies al Girona per tot», deia ahir. Isern aposta per començar a posar fil a l'agulla i fer l'equip de la temporada que ve. «El que facin està beeït per mi. Són gent coherent, de paraula i no ens deixaran a l'estacada». Sigui com sigui, la realitat és que el Girona no té gens clar continuar amb aquesta afiliació i està estudiant vies alternatives. En aquest sentit, una de les claus podria ser que el Girona pot trencar l'acord d'afiliació sense haver d'indemnitzar el Peralada si ho fa abans del 30 de juny. El conveni és vigent fins el 2021. El Girona, però estudia mantenir l'acord fins el 2018. No obstant, podria seguir ajudant el Peralada amb cessions de planter.

Aquesta trencadissa que sembla haver-hi o indecisió ha sorprès molt l'entrenador Arnau Sala, que encara dimarts de la setmana passada va estar dinant amb Ivan Hammouch perfilant detalls del proper curs independentment de quina fos la categoria.