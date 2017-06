Veure el Girona a Primera Divisió per 250 euros

El Girona ha fet públic avui els preus dels abonaments per a la nova temporada amb l´equip a Primera Divisió que, en el cas del adults, van des del 250 euros a gols (pels socis que ja ho eren l´any passat) fins als 700 per noves altes a tribuna. L´ampliació de l´estadi, que passarà a tenir 13.500 localitats, ha generat un nova zona a Preferent on els seients estaran a cobert.

Els nous preus per a socis adults (18-64 anys) són: Tribuna (700 noves altes/600 renovació), Preferent Coberta (550/450), Preferent (480/380) i Gols (350/250).

Hi ha descomptes per a públic infantil (0-6 anys), júnior (7-17) i sènior (+65); com també s´aplicarà un descompte de cara a la següent temporada, 20%, als socis que vagin a un mínim de 17 dels vints partits de lliga que es jugaran aquesta temporada a Montilivi.