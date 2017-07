Futbol de Primera des de 250 euros

«Benvinguts a la Històr1a» és el lema de la nova campanya d'abonaments del Girona FC. La primera a la màxima categoria. Va ser presentada ahir al migdia a l'edifici CaixaForum de la ciutat, davant la presència de desenes d'aficionats i penyistes, i amb una nodrida representació del club encapçalada pel president Delfí Geli, el director general Ignasi Mas-Bagà i el jugador del primer equip Pere Pons. Precisament, la cara del migcampista de Sant Martí Vell serveix per il·lustrar una nova proposta que presenta diverses novetats respecte l'últim any, eleva els preus sense passar-se i inclou una nova divisió per categories tenint en compte l'edat i també les zones d'un estadi, Montilivi, que es veurà augmentada la seva capacitat en les properes setmanes.

La campanya donarà el tret de sortida el proper 6 de juliol. Ho farà amb les renovacions dels actuals socis, que s'allargaran fins al 6 d'agost. Continuarà per les noves altes, en les quals tindran prioritat els dos milers de Fans que el club ha anat captant al llarg dels darrers mesos. Aquest procediment s'encetarà el 27 de juliol. «Hi ha molts Fans esperant la seva localitat. El meu missatge per a ells és que tindran un seient a Montilivi», deia Mas-Bagà, qui veia «molt probable» que totes les noves altes que es puguin realitzar (fins arribar a un sostre que rondarà els 9.000 abonats) siguin només de la gent que disposi d'aquest carnet. «Tenim molta demanda i creiem que el procediment no s'obrirà per la gent que, a dia d'avui, no és abonada ni tampoc Fan».

En l'acte, farci per dos vídeos que explicaven a grans trets com ha evolucionat el club i les característiques d'aquesta nova campanya, Mas-Bagà explicava que els nous preus dels carnets «s'ajusten a la categoria» i que són «bastant bons». S'hi ha arribat després de «diversos estudis de mercat» i es considera que la proposta del Girona «es diferencia» de la resta dels clubs de Primera perquè «oferim un servei premium i diferent». Així ho considera perquè amb l'abonament 17/18 es podran veure tots els partits de Lliga que el Girona disputi a l'estadi i també el primer de Copa del Rei. A més, també s'inclouen els partits de la base i del Peralada.

Dividits en quatre categories (Infantil, Júnior, Adult i Sènior) i afegint una nova zona al camp (la graderia Preferent Coberta, que ha d'estar a punt abans que comenci la Lliga), els preus dels abonaments es mouen «en la mitjana dels clubs de Primera», segons Mas-Bagà. La intenció del director general «no és arribar a una xifra concreta d'abonats, sinó omplir Montilivi cada setmana que hi hagi partit. Fer-ho a Primera és el millor escenari possible».

Els actuals abonats que vulguin renovar el seu carnet tenen també la possibilitat de canviar la seva localitat, un procediment que es durà a terme a les oficines del club del 6 al 26 de juliol. «Els més fidels tindran prioritat i es respectarà el número de l'abonament», deia Mas-Bagà. A part, també hi haurà un descompte del 10 per cent per a les unitats familiars que disposin d'un mínim de 4 carnets i la fidelitat (veure com a mínim 17 partits del curs vinent) comportarà una reducció del 20 per cent del preu de l'abonament per la temporada següent: 18/19.



Augment d'entre 100 i 200 €

Deia el president Delfí Geli, un cop consumat l'ascens, que els preus dels abonaments a Primera serien «més elevats», però que en cap cas el club es tornaria «boig». Dit i fet. Si es comparen les xifres d'aquest darrer curs i del vinent, l'augment va dels 100 als 200 euros de mitjana, si es té en compte la categoria Adult, que comprèn una franja d'edat més àmplia. En aquest sentit, s'ha passat de pagar 150 euros per renovar el carnet en una localitat de Gol a abonar-ne 250; si és una nova alta, el preu canvia dels 165 euros als 350. A Preferent (sense comptar la nova graderia, que encara s'ha de construir), una renovació costava 200 euros; ara, en valdrà 380. La nova alta era de 215 mentre que ara passarà a costar-ne 480. També han augmentat els preus per un seient a Tribuna. 480 euros valia renovar-lo a Segona A; era puja fins als 600. Un carnet nou a la categoria d'argent i en aquesta zona del camp, s'enfilava fins als 530 euros. Ara ho farà fins als 700.



L'opció d'alliberar el seient

Una de les novetats de cara al curs vinent serà la implantació d'un nou sistema que permetrà als abonats alliberar el seu seient sempre que no puguin assistir a l'estadi un dia de partit. Ahir no es van donar massa detalls del tema, però Mas-Bagà explicava que en aquest aspecte serà molt important «respectar les categories», recordant que tan sols el carnet d'Adult és transferible a la resta.



El documental de l'ascens

Durant bona part d'aquesta última temporada, coincidint amb l'històric ascens a Primera, la cadena beIN ha dut a terme un documental que s'emetrà per televisió la setmana vinent. Serà el dia 6, dijous, a través del canal beIN La Liga. Tot i això, un dia abans als cinemes Albàniz Plaça de Girona se'n celebrarà la preestrena. Els socis que han acompanyat el Girona des de la Segona Divisó B fins a Primera hi tindran l'entrada gratuïta.