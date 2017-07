Referent dins i fora del camp

Divendres, passada la mitjanit, Pere Pons sortia al balcó de l'ajuntament del seu poble, Sant Martí Vell, per fer el pregó de la Festa Major del poble, d'uns 250 habitants, que l'ha vist créixer. Convertit en un dels grans referents del Girona dins del camp –38 partits de lliga i 3.332 minuts aquesta temporada–, Pere Pons fa el salt a Primera orgullós de ser de Sant Martí Vell i convertit, també, en un referent fora del camp. El mateix divendres, hores d'abans de pronunciar el pregó al costat de l'alcalde Robert Vilà, Pons havia estat la cara de la presentació de la campanya d'abonaments del Girona. Una presentació que, per primer cop, es va fer oberta als aficionats en un acte a la Fontana d'Or en què Pere Pons va acompanyar el president, Delfí Geli, i el director general, Ignasi Mas-Bagà, convertit en la imatge d'una campanya que ha de portar a intentar el nou Montilivi de 13.500 localitats en el primer any del Girona a Primera Divisió. El Pere Pons que aguantava el mig del camp de l'equip de Pablo Machín és també el pregoner de la Festa Major de Sant Martí Vell, la cara que apareix en tots els cartells de la campanya d'abonaments i un dels jugadors més animats en una festa de celebració de l'ascens que va portar milers de gironins a omplir els carrers de la ciutat el dilluns de maig. Un Pere Pons, però, que només té contracte amb el Girona fins al pròxim 30 de juny i una clàusula de rescissió, per sota dels dos milions d'euros, a l'abast de molts clubs. I realment barata per a qui no li hagi passat per alt el creixement futbolístic del migcampista de Sant Martí Vell en aquestes últimes temporades.

«Tinc un any més però s'està parlant de la meva renovació. Hi ha disposició per totes dues parts i no crec que es compliqui gaire l'assumpte. No hauria de passar res estrany», explicava el mateix Pere Pons en l'acte de divendres a la Fontana d'Or. Les seves paraules i la seva imatge en tots els cartells promocionals de la campanya d'abonaments fan pensar que, sense dubtar-ho, el club està convençut que Pere Pons ha de ser un referent dins i fora del camp del Girona que s'estrenarà a Primera Divisió. Un cop assolit l'ascens i després de fer pública la llista de jugadors amb els quals comptava segur, el Girona va tenir clar que les dues peces més llamineres per als altres equips eren Portu i Pere Pons. El murcià ja va ampliar el seu contracte fa uns dies i ara li tocaria el torn al gironí. «És un futbolista que mereix un reconeixement com hem fet amb Portu i que ens agradaria que creixés juntament amb nosaltres», explicava sobre Pere Pons el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, el dia que es va fer pública l'ampliació del contracte de Portu. «Però això és com tot, una entesa entre dues parts. Estic convençut que ell vol seguir i nosaltres volem que continuï. Esperem fer-ho més aviat que no pas tard», afegia Quique Cárcel.

Des de fa temps, a Montilivi és té ben clar que Pere Pons era un jugador de Primera Divisó. Amb el Girona o amb un altre equip. De fet si, per tercer any consecutiu, el Girona s'hagués quedat aquesta temporada sense el premi de l'ascens hauria estat molt difícil, segurament impossible, retenir Pere Pons un any més a Segona A. Acabat d'arribar al club, el 2014, el mateix Quique Cárcel va signar un contracte professional a Pere Pons que s'acabava el 2017 amb una clàusula de rescissió de tres milions d'euros.

L'espectacular rendiment de Pere Pons aviat va deixar petites les condicions d'aquell contracte. Una temporada més tard, la que s'acabaria amb l'ascens frustrat contra l'Osasuna, el Girona va millorar-li el contracte a un Pere Pons que ja havia cridat l'atenció de molts clubs. Aquell acord és el que continua vigent avui en dia, però, en aquella negociació, a més d'allargar la data de finalització fins al 30 de juny del 2018 es va rebaixar la clàusula de sortida a menys de dos milions d'euros. La idea era que si el Girona no pujava a Primera Divisió el club facilitaria la marxa de Pere Pons a un club de la màxima categoria. Això és el que hauria passat aquest estiu en cas de no ascens: Pons, fitxant per un Primera i el Girona, ingressant més d'un milió d'euros. Però ara club i jugador han fet junts el salt a Primera Divisió. Toca renegociar el contracte, allargar el lligam entre Pere Pons i el Girona fins a bastant més enllà del 2018 i, sobretot, augmentar de manera considerable la clàusula de rescissió. Un acord que hauria d'arribar en breu, abans de començar la nova temporada. La primera amb el Girona a la màxima categoria del futbol estatal. Pere Pons és un dels únics nou jugadors que té confirmats el Girona de cara a la temporada vinent. Els vuit que continuen més el veterà porter navarrès Gorka Iraizoz (Athletic ), que és l'únic fitxatge confirmat. Els vuits jugadors amb contracte, i que compten segur per al club, són Bounou, Juanpe, Alcalá, Pere Pons, Granell, Portu, Aday i Borja García. Pablo Maffeo també té números de tornar a venir com a cedit mentre que Sandaza, Eloi o Rene o Ramalho no tenen segura la seva continuïtat tot i tenir contracte vigent.