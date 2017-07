El City comença la pretemporada amb Brahim Díaz i Roberts

El Girona està molt pendent dels moviments que faci el Manchester City en els propers dies. L´estret lligam que uneix els dos clubs, i que anirà a més en els propers dies, farà que arribin uns quants jugadors a Montilivi per la via de cessió o traspàs per part del City. En aquest sentit, el conjunt cititzen ja hauria ajudat el Girona per a la incorporació de Bernardo Espinosa, pagant uns 4,5 milions d´euros al Middlesbrough pel seu traspàs. A l´espera d´altres possibles moviments tipus l´operació Bernardo, el Girona confia a rebre també algun dels joves valors que té el City. La cartera de jugadors del conjunt britànic és molt àmplia però el Girona, arran de l´ascens a Primera, té clar que no qualsevol jove promesa és vàlida aquesta temporada. Un dels objectius clars és el retorn de Pablo Maffeo, el qual ahir va fer una piulada a Twitter on apareixia una foto seva amb la samarreta del Girona i el símbol d´un cor. En aquest sentit, el City va començar ahir la pretemporada i en les imatges publicades pel club al seu lloc web Maffeo no hi apareixia. Sí que ho feien, en canvi, jugadors com Brahim Díaz, Denayer i Roberts, dos dels joves jugadors de més qualitat que té Pep Guardiola. El City se n´anirà els propers dies de gira als Estats Units, on s´enfrontarà al United i al Reial Madrid.