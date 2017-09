Entrenament a Riudarenes amb Bounou i sense Stuani

Acabats els compromisos internacionals per a Yassine Bounou i Christian Stuani, tots dos han tornat cap a Girona per reincorporar-se el més aviat possible a la disciplina blanc-i-vermella. El marroquí i l'uruguaià van arribar ahir a la ciutat, procedents dels seus respectius països, però només el porter es va exercitar-se en la sessió que la plantilla va realitzar a Riudarenes. Serà avui, aquest cop a Montilivi, quan Pablo Machín podrà comptar amb tots dos futbolistes alhora per primera vegada des de fa gairebé dues setmanes. Que entraran a la convocatòria que el tècnic donarà demà està pràcticament confirmat, però caldra veure quin és l'estat físic d'Stuani, titular els dos primers partits de Lliga, per saber si podrà sortir d'inici el diumenge a San Mamés. Bounou, com ha passat contra l'Atlètic i el Màlaga, s'asseurà a la banqueta.

El marroquí no va disputar ni un sol minut en els dos enfrontaments conscutius contra Mali (6-0 a Rabat i 0-0 a Bamako). En canvi, Stuani, tot i ser suplent, sí que va tenir alguns minuts en l'empat amb l'Argentina i en la victòria a domicili contra el Paraguai (1-2). La primera setmana d'octubre, tots dos hauran de tornar a fer les maletes.