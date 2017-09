Ziganda: «Potser no hi ha hagut fluïdesa, però sí l'encert suficient»

L'entrenador de l'Athletic, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ha destacat que, tot i que al seu equip li ha pogut faltar «fluïdesa» davant del Girona, sí ha tingut l'«encert suficient» com per endur-se la victòria i sumar tres punts que el situen a la quarta plaça.

«Aquí no és fàcil guanyar a ningú. Els rivals et tenen ben estudiat i tenen bons jugadors. No només és venir a l'oficina, cal fer moltes coses per guanyar els partits».

«El Girona és un equip dinàmic i ha jugat amb molta desimboltura, però no volíem que el partit fos d'anades i vingudes. Els hem respectat sabent les seves fortaleses i sabent que amb pausa les ocasions anirien apareixent. Així ha estat i hem jugat un partit amb solvència», ha explicat.