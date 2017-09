L´ingredient que manca al Girona

Sense dir gaire res de l'altre món a la conferència de premsa posterior a la derrota del Girona de diumenge a San Mamés, el sorià va fer una anàlisi perfecta del que li havia passat al seu equip. El Girona havia dut el pes del partit durant força minuts i fins i tot per moments va semblar tancar l'Athletic al seu camp. Al final, però, amb dues fuetades aïllades, el conjunt basc en va fer prou per endur-se els tres punts i deixar el Girona amb un pam de nas. «Ens ha mancat contundència», va dir Machín per continuar amb «si ens marquen dos gols amb un parell d'ocasions no gaires punts sumarem». El de Gómara ho resumiria encara més clarament amb una darrera afirmació: «La Primera Divisió et colpeja sense avisar». Això és el que va passar al Girona a Bilbao. Un guió molt semblant al que l'afició blanc-i-vermella va patir a Montilivi en l'estrena contra l'Atlètic de Madrid i en què els matalassers, amb deu homes i sense fer res de l'altre món, van neutralitzar un 2-0 favorable al Girona per acabar empatant (2-2). Situacions, totes dues, que es controlen amb experiència i a còpia de partits a la categoria. Quelcom que, a dia d'avui la plantilla del Girona no té. Com Machín, també el tècnic de l'Athletic, José Ángel Ziganda va acceptar, amb matisos, que «l'ofici i el punch», a banda del «compromís, actitud i, sobretot encert» havien estat clau per superar els gironins diumenge.

Sigui com sigui, el que és ben clar és que l'Athletic amb ben poca cosa va convertir el Girona en inofensiu i amb dues mossegades letals el va liquidar. Unes virtuts a l'abast d'un conjunt que coneix la categoria i que sap com i quan s'ha de fer mal al rival. I és que mentre el Girona va jugar diumenge a San Mamés amb fins a set jugadors que debuten aquesta temporada a Primera (Maffeo, Alcalá, Aday, Pere Pons, Granell, Kayode i Douglas Luiz), per part de l'Athletic Unai Núñez era l'únic debutant a la categoria aquest curs. Una diferència que serà habitual durant la temporada en cada partit que es disputi, ja que la plantilla del Girona és la segona menys experimentada de tota la Lliga. En total, al vestidor blanc-i-vermell s'hi comptabilitzen 767 partits a Primera Divisió entre els seus jugadors. La gran majoria els aglutina Gorka Iraizoz (341) i rere seu segueix Cristhian Stuani amb 167 (Racing, Llevant i Espanyol). El Girona, juntament amb el Llevant (735) són els dos únics equips de Primera, els jugadors dels quals no arriben al miler de partits a la categoria.

Rere Stuani, el tercer jugador del Girona amb més partits a Primera és David Timor. El de Carcaixent, que encara en té per uns dies per a reaparèixer per culpa d'una lesió òssia al peu, n'acumula 65 amb Osasuna i Leganés. Un escaló per sota hi és Carles Planas (50), fitxat a l'estiu del Celta i seguidament hi són Bernardo Espinosa (45) i Borja García (31). La resta de jugadors blanc-i-vermells estan molt per sota de la vintena de partits a Primera, per exemple Marlos Moreno (19) i Mojica (13) i molts hi han debutat aquesta mateixa temporada. A més a més, encara n'hi ha uns quants que no s'hi han estrenat (Bounou, Aleix Garcia, Eloi Amagat, Suárez, Olunga i Boulaya).