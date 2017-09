Juanpe: «El Sevilla te la pot fer grossa en qualsevol moment»

El defensa del Girona Juan Pedro Ramírez, "Juanpe", ha destacat les virtuts del Sevilla, pròxim rival dels de Montilivi, "un rival d'entitat, un rival europeu, un equip de moltíssim talent que te la pot fer grossa en qualsevol moment i que del no-res et pot fer gol", segons ha opinat.

Preguntat sobre com pot afectar el fet que els sevillans juguin un partit de Champions League aquest dimecres, el central blanc-i-vermell ha subratllat la profunditat i la qualitat de la plantilla del Sevilla.

"No crec que per a ells sigui tan important, perquè són una plantilla que està preparada per afrontar les tres competicions", ha comentat el canari.

El partit davant l'equip d'Eduardo Berizzo serà el primer dels quatre que haurà de jugar el Girona en només tretze dies. Malgrat això, Juanpe ha remarcat que, en aquest moment, l'equip ha de centrar-se en el partit del Sevilla.

"Sobretot, estem concentrats en el partit que ens ve diumenge, que per a nosaltres és molt important. Juguem a casa i hem d'intentar treure els tres punts. L'equip està preparat", ha afegit.

El defensa, que fins ara només ha jugat quatre minuts en lliga, també ha apuntat com de positives poden resultar les rotacions que el cos tècnic haurà de fer per afrontar les pròximes cites.

"Ara que vénen tants partits en tan pocs dies és el moment que els que estem fora demostrem que estem preparats per a quan ens toqui", ha indicat.

En el pla personal, el '15' del Girona ha afirmat que ja es troba plenament recuperat de la lesió que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant tota la pretemporada: "Aquestes setmanes m'han anat molt bé per anar agafant el ritme dels meus companys. Ara ja estic preparat per donar el millor de mi".