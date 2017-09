Garitano: "El Girona s´ha adaptat bé a Primera"

L'entrenador del Leganés Asier Garitano ha explicat aquest matí que la derrota de divendres passat a Eibar no condiciona la seva forma de preparar el duel de demà contra el Girona:"Preparararem sempre els partits amb la mateixa idea, per saber on podem fer mal al rival o on ens podem sentir una mica més còmodes independentment d'ell . Anímicament no tenim per què estar malament. Portem quatre jornades en què hem tingut opcions en tots els partits per haver-los guanyat", ha dit aquest migdia.

Sobre el rival, el tècnic basc ha explicat que el Girona serà un os dur. "No és senzill. S'ha adaptat bé a Primera, amb ritmes molt bons per a la categoria. Ha jugat contra grans equips i ha estat ficat en tots els partits, competint francament bé. Amb una idea de joc molt clara des de fa anys que li ha donat per ser dels millors de Segona A i Primera ho està fent francament bé. Espero un partit difícil ". En aquest sentit, Garitano ha afegit més lloances al Girona. "Ho té tot, està ben treballat en els últims tres anys. Té físic, velocitat, ritmes alts, centímetres a la plantilla. Per això ha arribat a Primera i està fent les coses bé. Serà un partit complicat per a nosaltres", va destacar.