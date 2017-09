'El Leganés ha descansat dos dies més i serà determinant'

Després d'una "batalla molt exigent" contra el Sevilla, el Girona afronta demà una nova prova a Butarque contra un "rival directe" en la lluita per la permanència. Amb l'únic dubte de si Pablo Alcalá està o no en condicions d'entrar a la llista de convocats el tècnic, Pablo Machín, ha confessat aquest migdia que preveu "canvis" a l'onze. Però sobretot, se l'ha vist molest perquè el Leganés ha gaudit de "dos dies de descans més que nosaltres", el que troba "perjudicial".

"Davant la igualtat que hi pot haver entre nosaltres, que ells es puguin recuperar millor pot ser determinant. Estem bastant cansats, però haurem de posar tot de la nostra part perquè això no es noti", ha explicat el tècnic, qui ha admès que és "complicat" saber de primera mà l'estat físic dels seus futbolistes. "A més, nosaltres hem de fer el viatge. Crec que tot plegat els afavorirà", ha afegit.

Ha definit el de demà com un partit "súper important" i per això, Machín ha de pensar "molt bé" quins són els futbolistes que "ens poden donar més opcions de guanyar". Aquest és l'objectiu, però tampoc veu amb mals ulls un empat, com ha admès. Espera, això sí, "patir" demà a Butarque, on sempre hi ha puntuat quan li ha tocat jugar-hi amb el Girona. "Tan de bo ens toqui patir però al final ens emportem alguna cosa positiva. Un punt ens permetria reforçar la nostra autoestima. Com a mínim, tan de bo siguem capaços de mantenir la porteria a zero".