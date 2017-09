«És el primer punt a fora i s´ha de valorar»

Tenia Pablo Machín el temor de patir en excés a Leganés. La diferència de dies de descans entre un i altre equip afavoria els locals, segons havia denunciat el tècnic durant la prèvia. A l'hora de la veritat, no va viure un partit gens còmode ni el tècnic ni tampoc el Girona, però se'n va sortir prou bé, sumant un important punt i trencant una ratxa de dos partits sense puntuar impedint que un rival directe s'emportés la victòria. Això, arrodonit amb un zero a la pròpia porteria. Tot plegat deixava «sincerament satisfet» al sorià. «El resultat es pot considerar just i venim d'uns partits en què no havíem sumat malgrat haver-ho merescut», va analitzar.

I per què va acabar satisfet? Es va afanyar a explicar-ho. «És el primer punt fora de casa i l'hem de valorar com cal. A més, després que ens hagi costat la vida pel que al físic es refereix, perquè hem fet un esforç titànic». Va plantar cara el Girona, però més podria haver fet si hagués descansat el mateix temps que el Leganés. «Si haguéssim tingut més dies de recuperació hauríem donat encara més de nosaltres. Ens han superat de bon inici, però després s'han igualat les forces. És més, per fases hem semblat fins i tot millors nosaltres. No és qüestió de queixar-se perquè la Lliga «és com és, però no és normal. Són coses del calendari. Un dia li somriurà la fortuna a un equip i un dia, a un altre. I ho torno a dir ara, que no hem perdut».

Va recordar que «sense cap mena de dubtes» l'objectiu de la temporada és «la salvació» i que per això, al partit d'anit hi havia «més que tres punts en joc» en tenir al davant un rival directe en la lluita per la permanència i alhora un «exemple» de com salvar-se a Primera, com ell mateix va definir. També va parlar de la poca efectivitat d'un conjunt, el gironí, que encadena 90 minuts més sense marcar. «No només em preocupa a mi, sinó també a molts equips. Les ocasions les tenim. Hauríem pogut fer algun gol perfectament i guanyar sent molt seriosos al darrere, però no ha pogut ser tot».

Va donar importància al punt, assegurant que el botí reforçarà «l'autoestima» i també «la idea de joc». No es va mossegar la llengua Machín en manifestar que «no hem aconseguit els punts que ens mereixem». També va parlar de Marc Muniesa, substituït al segon temps per Bernardo per unes molèsties. «Esperem que no hagi estat una lesió greu, però per precaució pot ser baixa el dissabte». No jugaria contra el Barça i també del derbi va parlar-ne el tècnic. «Volíem no perdre i jugar de la millor manera possible amb el Barcelona», va arrencar, afegint que «el més important era sumar després de dues derrotes. El del Barça no és el partit que més m'il·lusiona, tot i que l'anirem a competir. Amb el Numància ja el vam guanyar tot just quan Guardiola començava. Sincerament, tenim poques opcions de victòria. No és la classe de duel en què tindrem més opcions de victòria».



Asier Garitano

També va trencar la ratxa de dues derrotes seguides el Leganés i el seu tècnic, Asier Garitano, va reconèixer en roda de premsa que sumar «és molt important». Després de començar amb una «claríssima ocasió» i de tenir el partit «bastant controlat», per al basc, el domini dels seus es va anar perdent. «Ens ha anat costant una mica més». La culpa va ser d'un Girona al que ell i els madrilenys continuen sense poder guanyar. «Està fent unes temporades molt bones i cada cop són millors. Intentarem guanyar-los més endavant. Ells tampoc ens han pogut superar aquest cop. A la segona volta hi haurà una altra oportunitat», va dir.