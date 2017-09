Montilivi es prepara per viure demà una cita històrica. Que tot un Barça visiti Girona és una fita majúscula per als jugadors, l'afició, el club, la ciutat i també la demarcació. Mai s'ha viscut un derbi com aquest a l'estadi. Un partit més per als blaugrana, possiblement, però el duel que tota una carrera ha estat esperant bona part del vestidor que lidera Pablo Machín. Sobretot els jugadors de casa, de la terra. Serà un derbi amb accent gironí. Dins i fora del terreny de joc. I en tots dos costats. El territori estarà representat, juguin o no, per uns quants futbolistes. Sobretot per al bàndol de casa, que es pren la cita com una oportunitat única que, depèn com, podria no repetir-se més al llarg de la seva carrera.

Un d'ells és Pere Pons. El de Sant Martí Vell viurà el seu primer enfrontament amb el el Barça. «Anirem a mort, a rebentar-los com vaig dir en el seu dia, però en el bon sentit de la paraula», deia dimecres després d'empatar a Leganés, però sempre tocant de peus a terra. «És un partit complicadíssim. Són superiors a nosaltres. Sabem que hi ha una diferència de nivell evident. Hem d'intentar fer el millor partit possible i que la gent es diverteixi», completava. L'altre pal de paller del vestidor, el gironí Àlex Granell, també es troba davant el seu primer duel amb el primer equip blaugrana. «Serà una de les moltes coses increïbles que ens estan passant des que la temporada va començar. Hem compartit túnel de vestidors amb el City; he vist Gabi, Griezmann i companyia a Montilivi; he ofert flors a Pitxitxi... I ara ve el Barça. És el partit que tot futbolista vol jugar i que ens servirà per adonar-nos de què ha aconseguit aquest equip», reflexiona.

Tots dos tenen números de ser a l'onze titular. També els tindria el lloretenc Marc Muniesa, si no fos perquè va acabar lesionat el duel de Leganés i la seva participació és més que dubtosa. El defensa, forjat a la base blaugrana i que va arribar a debutar de la mà de Pep Guardiola amb els grans l'any 2010, reconeixia a Butarque que dissabte viurà un partit «especial per tot el que l'envolta». No sap si jugarà, però tot i això reconeixia que «serà molt complicat aconseguir la victòria, però ho intentarem». Gironí també ho és Eloi Amagat, i un dels més veterans de la plantilla. Fins ara encara no ha debutat i sembla difícil que ho faci demà, però serà el quart representant de la demarcació pel bàndol de casa.

La representació gironina a la plantilla del Barça s'encarrega de cobrir-la Gerard Deulofeu. Nascut a Riudarenes, els seus inicis es remunten a la Penya Bons Aires abans de fer el salt al club blaugra, on després d'anades i vingudes, ha acabat guanyant-se un lloc al primer equip. Si juga, demà viurà el seu quart enfrontament amb el Girona. Els tres anteriors van ser amb la samarreta del filial i en cap d'ells el seu equip va aconseguir guanyar. Això sí, ja sap què és batre un porter blanc-i-vermell. Ho va fer per partida doble el curs 12/13, en un 4-4 al Miniestadi. A Montilivi, aquell mateix any, hi va perdre (1-0) i fins i tot va ser xiulat.