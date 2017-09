Montilivi acull el partit somiat: un Girona-Barça de Primera Divisió

Montilivi, acostumat a les emocions fortes aquestes últimes temporades, viurà aquest vespre el partit somiat des de la seva inauguració l'agost de 1970. Un Girona-Barça de Primera Divisió. Res de costellades, de partits de Fires o de duels descafeïnats de Copa Catalunya contra els suplents de l'equip blaugrana. El d'avui és un duel de tu a tu, amb tres punts en joc, entre el líder de la màxima categoria i un modest debutant, per molt que tingui al darrere el suport del Manchester City. L'estadi presentarà un ple històric, amb 13.500 espectadors, la millor entrada des que l'ascens a Segona A contra el Ceuta va posar-ne uns 12.000 en un camp on la preferent era una ruïna coberta per una lona i la majoria de la grada no tenia seient, era de ciment.

Cinc Copes d'Europa, vint-i-quatre lligues, vint-i-nou Copes, i tres Mundials de clubs. I això només és una petita selecció del monstruós palmarès que presenta un Barcelona que arriba a l'estadi per competir contra el 62è equip que s'estrena a Primera. Un pols, sens dubte, desigual, però que els locals no renuncien a lluitar, empesos per la fal·lera futbolística que s'ha desencadenat a la ciutat ara que és de Primera. Fa dies que no queden entrades per veure en primera persona els Messi, Suárez, Piqué, Iniesta, Busquets i companyia.

Després d'oferir una magnífica imatge contra l'Atlètic (2-2) i el Màlaga (1-0), el Girona va encadenar dues derrotes seguides davant de l'Athletic (2-0) i el Sevilla (0-1), evidenciant una alarmant falta de gol. A Leganés es va corregir el rumb, però només s'hi va poder empatar a zero. Fa tres partits que els gironins no veuen porta, des que Alcalá batés la del Màlaga el 27 d'agost, fa gairebé un mes. Contra el Sevilla, a més, es va errar un penal en el darrer minut i a Leganés un cop de cap de Juanpe es va estavellar al travesser i a la primera part Stuani, sol davant del porter rival, va definir malament.

Muniesa és baixa; Alcalá, dubte

El Girona arriba a la sisena jornada de lliga amb els primers maldecaps provocats per les lesions. Marc Muniesa, fix fins ara a l'onze de Machín, és baixa segura per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. El club va fer un breu comunicat (Pablo Machín va explicar que estan pendents de fer-li més proves) on no es parlava de quan temps de recuperació necessitarà. El central de Lloret es va lesionar a Leganés, on va haver de ser rellevat a la segona part per Bernardo. Per si no fos prou, Alcalá també està tocat. Ha jugat infiltrat els darrers partits. I ahir tot i que el tècnic va insinuar que possiblement hi tornarà a recórrer en aquestes condicions, qui sap si es perd un altre puntal defensiu precisament el dia que t'enfrontes a un arsenal insuperable. Ahir a Riudarenes tampoc es van exercitar ni Eloi ni Boulaya, mentre que Timor ho va fer al marge seguint el seu procés de recuperació.

A Leganés, dimecres, Machín va jugar amb Stuani i Kayode, deixant d'inici Portu a la banqueta. Avui podria recuperar el dibuix habitual que li ha estat funcionant bé fins ara a casa, malgrat la derrota contra el Sevilla. Fins al moment, el Girona ha dominat en diverses fases la majoria dels seus partits, però l'equip ha estat incapaç de convertir les oportunitats de gol que ha tingut i acumula 332 minuts de lliga sense marcar. També caldrà veure si manté al mig del camp l'aposta per Pere Pons i Àlex Granell, dos gironins que debuten aquest any a Primera i que avui, si trepitegen la gespa, compliran un autèntic somni.

Deulofeu no està convocat

Per la seva banda, el Barça acudeix a Montilivi al capdamunt de la classificació, i després d'haver obert una bretxa de set punts amb el Reial Madrid en cinc jornades, a més d'haver mostrat un gran potencial golejador (17 gols), que torna a tenir en Lionel Messi al seu màxim exponent, amb nou gols a la Lliga. El 6-1 de dimarts passat contra l'Eibar, en el qual Messi va marcar quatre gols, espanta. I més veient que Luis Suárez es va quedar a la banqueta. Amb un sol gol a la Lliga, l'uruguaià tornarà a la titularitat a Girona, en el que serà el seu partit cent amb el conjunt barcelonista. Deulofeu va quedar, com Semedo, fora de la convocatòria i el seu lloc al trident ofensiu pot ser per a Denis Suárez.

El Barça jugarà dimecres contra l'Sporting de Portugal, en la segona jornada de la Lliga de Campions, i després d'haver realitzat algunes alteracions en l'alineació contra l'Eibar, existia la incògnita de si Valverde seguiria donant minuts a dos jugadors que estan en ratxa, com són Denis Suárez i Paulinho, titulars en el partit anterior i tots dos bigolejador, tant contra l'Eibar com contra el Getafe.

L'absència per lesió del francès Dembélé té a l'extrem esquerre una posició en la qual en els següents mesos tant Denis Suárez com Gerard Deulofeu tindran un desafiament per comptar amb minuts; el segon per ser un especialista, semblava amb més opcions, però avui no es vestirà de curt a Montilivi.

El 5 de juny, l'endemà de confirmar l'ascens a Primera amb l'empat contra el Saragossa, Girona va treure 30.000 persones al carrer per celebrar la gesta. Tots aquells aficionats esperaven un partit com el d'avui, o com el que enfrontarà el Girona al Madrid el cap de setmana del 28-29 d'octubre, en plenes Fires. Aquells qui qüestionaven si al Girona li interessava pujar, han desaparegut del mapa.

Des del balcó de l'Ajuntament aquell 5 de juny Pere Pons i d'altres membres de la plantilla van fer furor amb un càntic que alertava Leo Messi que «el Girona ja és aquí». Avui l'astre argentí tornarà a un camp que ha trepitjat tres cops: en un partit amb el segon juvenil del Barça el 2003, en un duel de Segona B amb el filial i en un entrenament el 2012 amb públic que va permetre al Girona recaptar uns diners amb la venda d'entrades en uns moments econòmicament molt delicats. Els blaugrana van fer ahir a la tarda el darrer entrenament i avui al migdia arribaran a la ciutat per concentrar-se a l'hotel AC Palau de Bellavista fins l'hora del partit.

Després del derbi el Girona tindrà un únic partit per davant abans de la nova aturada de la Lliga per les competicions de seleccions. Serà divendres que ve a Vigo, l'estadi que va veure el retorn dels blanc-i-vermells a Segona l'agost de 2008. El Barça, mentretant, haurà de visitar l'Sporting de Portugal dimecres a la Lliga de Campions i rebre el Las Palmas el diumenge 1 d'octubre.

Amb la visita dels blaugrana, tot just en la jornada 6, el Girona ja haurà jugat contra tres dels quatre equips espanyols que juguen la Champions (els altres són l'Atlètic i el Sevilla). Només li faltarà el Madrid. Una clara mostra de la duresa del calendari que, no obstant això, ha permès sumar cinc punts. Els pronòstics per aquest vespre són clars. Però els partits s'han de jugar. I com diu Pablo Machín, si hi ha un esport on el petit pot ser capaç de sorprendre un gran aquest és el futbol.