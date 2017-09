El Girona s'enfrontarà al Levante als setzens de final de la Copa del Rei

El Girona s'enfrontarà al Llevant en els setzens de final de la Copa del Rei segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia a Las Rozas. L'emparellament ha sigut el penúltim que ha sortit i enfrontarà els dos equips que la temporada passada van pujar directe a Primera. En els precedents del curs passat, el Girona va tombar el Llevant a Montilivi per 2-1 i al Ciutat de València s'hi va imposar l'equip local pel mateix resultat. El partit d'anada es jugarà a l'estadi el dimecres 25 o el dijous 26 (la data més probable tenint present que aquella setmana el Girona haurà jugat lliga el dilluns a la nit al camp del Deportivo), mentre que la tornada trigarà un mes a arribar, fins el 29 de novembre.

El Girona tindrà una setmana molt carregada, amb tres partits. El dilluns 23 jugarà a Riazor, el 25 o 26 rebrà el Llevant en la Copa del Rei, i el cap de setmana espera al Madrid, en un duel que es podia intuir pel dissabte 28 (els blancs tenen Champions l'altre setmana), però que ara està a l'aire per culpa d'un calendari sobrecarregat (els gironins no poden jugar dissabte si dijous han tingut Copa). Tot plegat s'haurà de desencallar en els propers dies, però podria passar per un canvi de data del Deportivo-Girona, que ja va quedar pendent de confirmació segons assenyala la pròpia lliga en funció del sorteig de Copa.

De la resta del sorteig s'ha de destacar que el Múrcia, botxí de l'Olot en l'anterior eliminatòria, s'ha endut un dels premis grossos amb el duel contra el Barça. El Fuenlabrada, per la seva banda, s'enfrontarà el Madrid. El Lleida ha quedat emparellat amb la Reial Societat i l'Espanyol haurà de jugar contra el Tenerife de Samuele Longo.



Aquests són els emparellaments de setzens de final: