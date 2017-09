«És bo jugar el primer partit a casa»

El sorteig dels setzens de final de la Copa va coincidir amb la roda de premsa de Pablo Machín prèvia al partit d'avui a Vigo. El tècnic, així, va poder fer una valoració del rival, però d'entrada el que més li cridava l'atenció, en una setmana carregada amb tres partits, era poder jugar l'anada a Montilivi. «És molt bo poder jugar el primer partit a casa perquè vindrem de la Corunya i després ens ve el Reial Madrid», va subratllar. Ja entrant a valorar més el Llevant va dir que «són un vell conegut de l'any passat. Serà una eliminatòria competida, tindrem les nostres opcions, i anirem a passar-la per seguir lluitant a la Copa». Machín també va valorar que «estic content perquè per la tornada tindrem un bon viatge, no ens ha tocat anar lluny, és el més valorable». El Girona anirà al Ciutat de València abans de rebre l'Alabès i després de jugar al camp del Betis en lliga.

Preguntat per si la Copa «molesta» va dir que dit d'aquesta manera «sona malament» però va especificar que «és difícil poder fer quelcom gran a la Copa, tot i que almenys ho hem d'intentar». L'entrenador del Girona va avançar que «segurament jugaran futbolistes amb menys minuts. L'ideal seria tenir la plantilla al cent per cent per fer dos onzes. Avui sembla complicat. El que esperem és que si no ens dona l'opció de passar ronda, que no ens tregui possibilitats de centrar-nos en el més important, que és la Lliga i mantenir la categoria».