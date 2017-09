El Girona arrenca un valuós punt a Vigo en un partit boig

El Girona ha esgarrapat un punt d'allò més valuós de Balaídos en un partit boig amb tres gols per bàndol, l'últim de Juanpe a només cinc minuts pel final. La diana del central canari ha igualat un partit que semblava decantar-se pel Celta quan Wass de falta directa ha fet el 3-2 (m.75). L'empat a tres trenca la sequera golejadora d'un Girona que feia 432 minuts que no veia porteria. A més a més permet encarar l'aturada pels partits internacionals amb més tranquil·litat i sis puntets a la classificació.

El Girona ha començat valent i pressionant molt amunt i ben aviat ha tingut les primeres oportunitats. De fet, abans dels cinc minuts, Juanpe de cap a la sortida d'un llançament de córner i Maffeo en una rematada de primeres, han tingut molt a prop el gol. Els intents del Girona han estat respostos per un Celta que ha tingut més punteria i ha obert al marcador al minut 7 gràcies a un cop de cap de Pione Sisto després d'una centrada de Iago Aspas. La garrotada no ha afectat els de Machín que, en un començament de partit boig, ha continuat insistint i ha tingut premi. Primer Stuani ha perdonat però Mojica ha recuperat la pilota i ha centrat perquè Portu empatés.

El marcador ballava com mai i encara s'ha mogut dos cops més abans del primer quart d'hora de joc. El Girona ha vist com en una acció d'estratègia Stuani aprofitava una assistència de Juanpe de cap per avançar els de Machín al marcador (1-2, m.15). Els gironins no han pogut gaudir gens de l'avantatge ja que pràcticament en l'acció posterior, el Celta ha empatat. Ha estat Maxi Gómez que ha aprofitat un forat a l'eix de la defensa per batre un Iraizoz venut.

Després de quatre gols en vuit minuts, el partit s'ha calmat un xic. De totes maneres, les ocasions no han cessat i tant Girona com el Celta haurien pogut fer més gols. Per part del Girona, Maffeo ha tingut la més clara amb un xut llunyà que ha obligat Rubén Blanco a desviar a córner. De la seva banda, els de Juan Carlos Unzué han fregat el gol en les botes de Sisto amb un xut de fora l'àrea que ha desviat bé Iraizoz i una rematada de cap de Wass que ha sortit fora per poc.

La represa ha començat amb un Celta extramadament dominador i un Girona tancat al darrere que cercava la seva oportunitat al contracop. Iraizoz ha aguantat el Girona al partit sobretot arran d'una doble internvenció miraculosa a peus de Roncaglia i de Maxi Gómez (m.70). Machín ha fet entrar Kayode en el lloc d'un Stuani que havia acabat la benzina. A un quart d'hora pel final, Borja García ha demanat el canvi amb problemes físics i Olunga ha ocupat el seu lloc al camp. Just després del canvi, el Celta ha decantat el partit amb el tercer gol obra de Wass en un llançament de falta directa que ha agafat un efecte diabòlic i ha sorprès Iraizoz (m.75).

El 3-2 semblava definitiu però el Girona ha fet un pas endavant i ha aconseguit empatar en una acció aïllada en què Alcalá ha penjat la pilota a l'olla, Bernardo ha pentinat per a què Juanpe afusellés Rubén Blanco (m.85). El Celta encara ha tingut l'oportunitat de fer el quart però Iraizoz ha aparegut a l'últim moment per a aturar una rematada de Iago Aspas clara. Ja no hi ha hagut temps per a res més i el Girona s'ha endut un punt d'or de Vigo.

CELTA: Rubén Blanco, Hugo Mallo (m.64, Cabral), Jonny, Fontàs (m.56, Roncaglia), Sergi Gómez, Wass, Lobotka, Jozabed, Maxi Gómez, Iago Aspas i Sisto (m.72, Emre Mor).

GIRONA: Iraizoz, Maffeo, Mojica, Juanpe, Alcalá, Bernardo, Pere Pons, Aleix Garcia (m.82, Douglas Luiz), Stuani (m.67, Kayode), Borja García (m.73, Olunga) i Portu.

GOLS: 1-0m.7, Sisto; 1-1, m.10, Portu; 1-2, m.14, Stuani; 2-2, m.15, Maxi Gómez; 3-2, m.75, Wass; 3-3, m.85, Juanpe.

ÀRBITRE: González Fuertes. Ha amonestat Maxi Gómez, Emre Mor (Celta) i Bernardo, Stuani, Juanpe, Alcalá, Pere Pons (Girona).

ESTADI: Balaídos.