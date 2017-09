L'Uruguai cita Stuani per jugar contra Veneçuela i Bolívia

Un cop es disputi aquesta nit el Celta-Girona a Balaidos, més d'un jugador de la plantilla blanc-i-vermella canviarà el xip i aparcarà la Lliga per centrar-se en els compromisos internacionals. Un d'ells és Christian Stuani. El davanter ha tornat a entrar en la llista de convocats de la selecció de l'Uruguai. Té per davant una llarga odissea per afrontar dos partits classificatoris del proper Mundial. El dia 5 d'octubre el seu combinat nacional jugarà contra Veneçuela a San Cristóbal, mentre que el dia 10, ho farà a Montevideo davant Bolívia. L'Uruguai té bastant encarrilat l'accés a la cita mundialista, tot i que encara no té el bitllet a la butxaca. Stuani no serà l'únic jugador que farà les maletes durant uns dies: també han estat citats Bounou (el Marroc) i Olunga (Kènia).