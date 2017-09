Unzué i Machín, una amistat que ve de lluny

Aquesta nit, Pablo Machín i Juan Carlos Unzué es retrobaran. Ho faran, per primer cop, dirigint dos equips a l'elit del futbol espanyol i un cop acabat el duel, sigui quin sigui el resultat, tindran una altra anècdota per explicar-se. Perquè un i altre ja es coneixen. És més, saben el que és treballar junts. Va ser a Sòria, quan el Numància va decidir que Unzué es fes càrrec del primer equip. Allà va mantenir Machín de segon, com ja havia fet el de Gómara anys enrere amb Arkonada, Kresic i Pacheta. Van anar de la mà tant una temporada a Segona A, any en què els numantins van acabar desens. «Vaig tenir la sort de coincidir amb ell i d'aprendre. Té molt clar el que vol; els seus equips practiquen un joc vistós i alegre. Segur que l'afició del Celta es divertirà», deia ahir Machín.