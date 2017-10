A l'aturada, fora dels llocs descens

La victòria del Deportivo de la Corunya de dissabte al migdia contra el Getafe (2-1) va fer perdre un lloc a la classificació al Girona. i va fer témer que l'equip pogués entrar fins i tot en les posicions de descens. Tot i això les pitjors previsions dels més pessimistes, el punt sumat a Vigo divendres permetrà als gironins encarar les dues setmanes d'aturada de seleccions amb la tranquil·litat de veure's fora dels tres últims llocs. I és que perquè el Girona entrés en descens feien falta ahir dos resultast que no es van produir. Calia que tant el Las Palmas com l'Eibar puntuessin en les seves visites al Camp Nou i Vila-real i no va ser així. Tant els canaris com els bascos van perdre els seus partits i permetre d'aquesta manera així que el Girona visqui amb relativa calma les properes dues setmanes en què la competició s'atura per culpa dels partits internacionals de seleccions.

El Girona, doncs, tanca la setena jornada de Lliga en la 16a posició amb 6 punts. Són els mateixos que tenen el Las Palmas (17è) i l'Eibar (19è), primer equip que ocupa llocs de descens a Segona A. Més avall hi ha l'Alabès, que amb el primer triomf a la Lliga dissabte al camp del Llevant (0-2) ja suma tres punts i el Màlaga que només en té un.

En aquest sentit, l'aturada de Lliga permetrà el Girona poder carregar piles i recuperar homes com ara Muniesa, Granell, Eloi Amagat, lesionats els últims partits. A més a més, homes molt saturats de partits com Borja García, que divendres a Balaídos va ser substituït per culpa d'una sobrecàrrega muscular, també podrà reposar i acabar de fer net. El madrileny va demanar el canvi a Vigo també per culpa de problemes estomacals. També podria ser el moment per a què David Timor, lesionat des l'estiu en un dit del peu, pugui començar a integrar-se a la feina de grup i estar disponible per a Machín per al partit a la Corunya d'aquí a tres setmanes.



Sense els internacionals

Després de gaudir ahir d'una jornada de descans, el Girona tornarà avui a la feina amb una sessió a Riudarenes. La localitat selvatana serà l'escenari també dels entrenaments de demà, dimecres i dijous. Machín no podrà comptar amb els internacionals Yassine Bounou (Marroc), Pablo Maffeo (Espanya sub21), Cristhian Stuani (Uruguai) i Michael Olunga (Kènia).