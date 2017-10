Un èxode fins ara desconegut

Parlar d´això, just ara fa un, dos o cinc anys, era impossible. A Montilivi, el temut «virus FIFA» ni s´hi acostava. No calien ni vacunes perquè d´internacionals, no n´hi havia. El primer contacte, més aviat innocent, arribava una temporada enrere. Les anades i vingudes de Yassine Bounou amb la selecció del Marroc eren tota una novetat i a Pablo Machín li tocava improvisar com podia, fent pujar Gianni Cassaro al primer equip i donant la titularitat a René Román. Al final, el vestidor, club i també l´entorn s´hi van acostumar. No va ser massa difícil. Però ara, el salt a Primera ha comportat molt més que la transformació de l´estadi o l´enfrontament amb autèntics transatlàntics. L´èxode, quan hi ha aturada per seleccions, no és majúscul com els pot passar a Barça i Reial Madrid. Però existeix. Va passar al setembre, amb Stuani i Bounou viatjant amunt i avall, i ara els aventurers s´han multiplicat. Fins a quatre futbolistes de la plantilla els ha tocat carregar-se les cames de quilòmetres per defensar l´escut dels seus respectius combinats nacionals. Amistosos i compromisos internacionals els reclamen; hauran de creuar més o menys distància, però el que és clar és que tots quatre arribaran d´aquí a uns dies a Girona amb més càrrega de l´habitual, necessitats de recuperar-se com abans millor per rebre el diumenge següent tot un Vila-real a l´estadi.

No hi ha entrenaments en família, però gairebé. Als lesionats que a dia d´avui lamenta la plantilla (Alcalá, Muniesa, Borja i Granell) se li ha d´unir la nòmina d´internacionals que des de fa uns dies va fer les maletes i que està recorrent mig planeta. Es tracta de Bounou, Stuani, Olunga i Maffeo.

No tots han de recórrer els mateixos quilòmetres. N´hi ha que els toca més el rebre. El més castigat, però alhora el més experimentat a viure situacions d´aquestes, és Stuani. A l´uruguaià li toca afrontar dos partits vitals camí del Mundial 2018. I això, ho ha de fer a un munt de distància d´aquí. La nit del dijous a divendres va asseure´s a la banqueta en el duel que el seu equip va jugar a Veneçuela i que va acabar amb un empat sense gols, fet que ajorna la classificació directa dels seus per a la cita mundialista. La matinada del dimecres, a Montevideo, nova oportunitat per confirmar-ho davant Bolívia. I després, de nou cap a terres gironines. En total, Stuani completarà 23.702 quilòmetres i sembla que no es podrà posar sota les ordres de Machín fins al divendres. Això, quan quedaran només dos dies per al següent compromís de Lliga. Una situació similar va viure a principis de setembre, quan també va tenir un doble compromís internacional tornant ben just. Igualment, va ser titular el següent diumenge al camp de l´Athletic disputant els 90 minuts.

A Michael Olunga li passa tres quarts del mateix. Kènia no juga partits de classificació per al Mundial de Rússia però sí que té un parell d´amistosos a l´agenda que l´obliguen a ell i als seus companys a agafar més d´un avió. El dijous, va ser titular i fins i tot va marcar un gol a Basora, Iraq, en la derrota dels seus davant el combinat local per 2-1. Però encara n´hi ha més. Demà, a dos quarts de tres de la tarda, Kènia s´enfrontarà a Tailàndia a Nonthaburi. Després, retorn cap a casa i 19.480 quilòmetres a les cames del davanter blanc-i-vermell.

No hauran de desplaçar-se tant com els seus companys, però déu-n´hi-do. A Maffeo i Bounou els han tocat viatges més curts, encara que tot i així no s´escapen de veure món. El primer que obrirà foc és el porter, inèdit a la Lliga amb els blanc-i-vermells. Bounou, que tampoc és titular amb la seva selecció, molt presumiblement s´asseurà avui a la banqueta en l´enfrontament que el Marroc disputarà amb Gabon a l´estadi Mohammed V de Casablanca. Poca broma amb el duel, classificatori per al Mundial. Bounou i companyia són segons del seu grup amb 6 punts, un menys que Costa d´Ivori (7). Precisament tots dos equips es veuran les cares a principis de novembre, en una nova aturada de la competició per les seleccions. Només el primer de grup té accés directe a la cita mundialista. El porter, entre anar i tornar, cobrirà una distància de 2.614 quilòmetres. Maffeo, de la seva banda, té al davant l´oportunitat de debutar amb Espanya sub21. Una opció que se li va esfumar un mes enrere, quan va haver d´abandonar la concentració per culpa d´una petita lesió muscular. Ara, de nou citat i un cop passat el tall definitiu del tècnic Albert Celades, el carriler del Girona espera tenir minuts aquest dimarts a Propad, en el duel contra Eslovàquia. En total, Maffeo farà 3.138 quilòmetres.