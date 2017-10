La satisfacció de poder-se sentir «futbolista professional per un dia»

«M´he sentit futbolista professional per un dia» va dir-li, amb els ulls brillants i un somriure d´orella a orella, un dels jugadors de l´equip de la Lliga del Girona al seu entrenador, Jordi Sucarrats, diumenge al vespre durant el camí de tornada de Vila-real. «Sentir això va ser molt gratificant», confessa el tècnic banyolí que va respondre al seu jugador que, gràcies a ells, ell també s´havia sentit «entrenador professionl per un dia». I és que aquest darrer, no ha estat un cap de setmana diferent per als 16 integrants de l'equip del Girona de la Liga Genuine. Futboleros i seguidors del Girona, durant tot el mes de setembre han entrenat i treballat de valent un cop per setmana al camp de Vila-roja per preparar una cita que esperaven amb la màxima il·lusió: la primera jornada de la Liga Genuine. Tot l'esforç ha valgut la pena. No pas pels resultats -dues victòries i una derrota- que també, sinó per la felicitat que desprenien les mirades dels participants. «La filosofia és compartir més que no pas competir», explica Geni Bou, exjugador i membre de la junta dels Veterans del Girona FC i un dels encarregats de coordinar l'equip de la Liga Genuine.

Es tracta d'un projecte integrador on hi participen 18 equips d'entre Primera i Segona A més el Mallorca els quals estan formats per jugadors i jugadores de totes les edats amb diferents discapacitats intel·lectuals. L'àrea social del club va plantejar el projecte als exjugadors i la mediació dels Veterans ha permès al Girona aconseguir crear el seu equip en aquesta iniciativa integradora. Durant el mes de setembre, el club va contactar amb les fundacions Ramon Noguera, Astres, Astrid 21, Els Joncs i l'Assocació Junts i Endavant de Banyoles, per a poder completar una colla de futbolistes per participar en els entrenaments. Sucarrats, tècnic de la Ramon Noguera, de seguida es va posar d´acord amb Albert Mateos, responsable de l´àrea social del club, i els veterans per engegar el projecte.

Divendres al vespre, l'expedició blanc-i-vermella va arribar a Vila-real on durant tot el cap de setmana s'ha disputat a la Ciutat Esportiva la primera jornada de la Lliga. Abans d´entrar en joc, el Girona va assistir a la presentació de la Lliga on hi van ser presents Javier Tebas, el president del Vila-real Fernando Roig i alguns jugadors groguets. Esportivament, el balanç ha estat de dues victòries contra el Llevant (1-2) i Rayo Vallecano (1-2) i d'una derrota davant el Celta (0-2). Els resultats però, són el de menys. «Aquest projecte aporta un valor incalculable al club i pràcticament un cost zero. Pel que fa a responsabilitat social, la safisfacció és total. Hem donat una imatge espectacular. Els jugadors s'ho han passat bé ha compartit moments amb els dels altres equips... Ha estat una festa continuada. Un cap de setmana de fair-play absolut», assenyala Bou, que va acompanyar l´equip amb el també exjugador Manel Carbó.

La Liga Genuine consta de 4 jornades. La propera es disputarà a Tarragona aprofitant una altra aturada per partits de seleccions (19-21 de gener), Les altres es disputaran a Palma (13-15 d'abril) i Vigo (8-10 de juny). Els equips participants són Girona, Espa­nyol, Vila-real, València, Celta, Atlètic, Mallorca, Rayo, Llevant, Nàstic, Athletic, Las Palmas, Osasuna, Reus, Deportivo, Reial Societat, Osca i Còrdova. Mentre no arriba la cita de Tarragona, el Girona continuarà entrenant-se cada dimecres al vespre a Vila-roja per trobar-se i passar-s'ho bé mentre es posa a punt per representar l'equip a la segona jornada de la Lliga Genuine.